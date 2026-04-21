Governo admite que Polícias Municipais de Lisboa e Porto deixem de ser recrutados na PSP

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Ao contrário das restantes polícias municipais do país, as Polícias Municipais de Lisboa e Porto têm um regime especial são constituídas exclusivamente por pessoal com funções policiais da PSP. O Governo está a ponderar o fim desse regime especial

O ministro da Administração Interna admitiu esta terça-feiraque os agentes das Polícias Municipais de Lisboa e Porto vão deixar de ser recrutados na PSP, defendendo um recrutamento próprio para estas polícias.

“Nós, Governo, eu, ministro da Administração Interna, penso maduramente que no futuro o exclusivo de dar meios da PSP à Polícia Municipal de Lisboa e do Porto tenha um fim”, disse Luís Neves, na Comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias em resposta à deputada do PCP Paula Santos.

As Polícias Municipais de Lisboa e Porto têm um regime especial em que, ao contrário das restantes polícias municipais do país, são constituídas exclusivamente por pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública.

O ministro confirmou à deputada comunista que “há de facto um pedido para irem para a Polícia Municipal de Lisboa 100 elementos e 80 para o Porto”.

Luís Neves adiantou que já transmitiu aos presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto que está a ser ponderado o fim daquele regime especial para a Polícia Municipal.

“Se fosse presidente de uma destas câmaras, seria eu próprio a recrutar com uma carreira própria, ter capacidade de disciplina e por isso quero dizer muito tranquilamente que já falei com ambos a este propósito e por isso talvez num futuro muito próximo sejam eles próprios a criar, a recrutar as suas próprias estruturas”, disse.