PSP destrói mais de seis mil armas de fogo e brancas

Há 1h e 24min

Entrega de armas voluntária em esquadras desde 2019 totaliza as 97.097

A PSP vai destruir esta sexta-feira 6.828 armas brancas e de fogo de várias tipologias e calibres, associando novamente esta ação ao Dia Mundial da Não Violência e Cultura da Paz.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública avança que, entre 2013 e 2026, destruiu mais de 325.345 armas de vários modelos e calibres, apreendidas em operações ou entregues por populares e abatidas por aquela força policial, num número que tem vindo a oscilar ao longo dos anos, mas que tem apresentado uma descidas desde 2023, mas mais acentuada nos dois últimos anos.

As armas agora destruídas – armas de fogo longas (vulgo espingardas), armas de fogo curtas (pistolas e revólveres) e armas brancas – refletem, segundo a instituição, “a ação operacional da PSP ao nível da atividade criminal e administrativa”.

A PSP refere também que a entrega de armas voluntária em esquadras desde 2019 totaliza as 97.097, sofrendo igualmente variações, mas um acentuado decréscimo desde 2021: Em 2019 foram entregues voluntariamente 21.440, número que aumento no ano seguinte para 23.251, desceu em 2021 para 17.230, tendência que manteve nos anos seguintes, com 10.865 em 2022, 9.340 em 2023, 7.665 em 2024 e 7.306 em 2025.

Ano / Classificação Arma de Fogo Longa Arma de Fogo Curta Arma Branca Total 2017 25068 1405 1062 27535 2018 31041 4603 1707 37351 2019 27774 5222 2069 35065 2020 21568 7373 1556 30497 2021 22678 8861 2578 34117 2022 13287 5833 1089 20209 2023 10147 4678 3135 17960 2024 9520 3783 2444 15747 2025 4189 2359 1331 7879 2026 3783 1910 1135 6828 TOTAL 169.055 46.027 18.106 233.188

A nota explica que “confirmada a inutilidade das armas entregues para a atividade operacional, formativa, técnica, museológica ou outra das forças de segurança, o diretor nacional da PSP determinou a sua adequada e preventiva destruição”.

Desde 2018, a PSP afirma que promoveu a reutilização de 1.926 armas, nas várias vertentes legalmente possíveis na lei, entre elas 551 armas afetas para formação e atividade operacional – onde se incluem armas de fogo (pistolas e shotgun) e bastões extensíveis, 920 armas para a coleção de espécimes da PSP – determinantes para a análise laboratorial e perícia balística e 769 para a coleção museológica.

O Dia Mundial da Não Violência e da Cultura da Paz é, segundo a PSP, “uma oportunidade para reafirmar o compromisso coletivo com a rejeição da violência e a promoção do diálogo, do respeito e da dignidade humana”.

“É neste sentido que a promoção de destruição de armas assume um forte valor simbólico e concreto, representando a escolha consciente de transformar instrumentos de agressão na construção de ações firmes, baseadas na cooperação, na prevenção de conflitos e na valorização da vida, contribuindo para comunidades mais seguras e para um futuro assente na convivência pacífica”, sublinha aquela polícia.