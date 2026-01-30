PSP destrói mais de seis mil armas de fogo e brancas

Agência Lusa , AM
Há 1h e 24min
Ministro da Administração Interna marca presença em ação de destruição de armas

Entrega de armas voluntária em esquadras desde 2019 totaliza as 97.097

A PSP vai destruir esta sexta-feira 6.828 armas brancas e de fogo de várias tipologias e calibres, associando novamente esta ação ao Dia Mundial da Não Violência e Cultura da Paz.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública avança que, entre 2013 e 2026, destruiu mais de 325.345 armas de vários modelos e calibres, apreendidas em operações ou entregues por populares e abatidas por aquela força policial, num número que tem vindo a oscilar ao longo dos anos, mas que tem apresentado uma descidas desde 2023, mas mais acentuada nos dois últimos anos.

As armas agora destruídas – armas de fogo longas (vulgo espingardas), armas de fogo curtas (pistolas e revólveres) e armas brancas – refletem, segundo a instituição, “a ação operacional da PSP ao nível da atividade criminal e administrativa”.

A PSP refere também que a entrega de armas voluntária em esquadras desde 2019 totaliza as 97.097, sofrendo igualmente variações, mas um acentuado decréscimo desde 2021: Em 2019 foram entregues voluntariamente 21.440, número que aumento no ano seguinte para 23.251, desceu em 2021 para 17.230, tendência que manteve nos anos seguintes, com 10.865 em 2022, 9.340 em 2023, 7.665 em 2024 e 7.306 em 2025.

Ano / Classificação

Arma de Fogo Longa

Arma de Fogo Curta

Arma Branca

Total

2017

25068

1405

1062

27535

2018

31041

4603

1707

37351

2019

27774

5222

2069

35065

2020

21568

7373

1556

30497

2021

22678

8861

2578

34117

2022

13287

5833

1089

20209

2023

10147

4678

3135

17960

2024

9520

3783

2444

15747

2025

4189

2359

1331

7879

2026

3783

1910

1135

6828

TOTAL

169.055

46.027

18.106

233.188

A nota explica que “confirmada a inutilidade das armas entregues para a atividade operacional, formativa, técnica, museológica ou outra das forças de segurança, o diretor nacional da PSP determinou a sua adequada e preventiva destruição”.

Desde 2018, a PSP afirma que promoveu a reutilização de 1.926 armas, nas várias vertentes legalmente possíveis na lei, entre elas 551 armas afetas para formação e atividade operacional – onde se incluem armas de fogo (pistolas e shotgun) e bastões extensíveis, 920 armas para a coleção de espécimes da PSP – determinantes para a análise laboratorial e perícia balística e 769 para a coleção museológica.

O Dia Mundial da Não Violência e da Cultura da Paz é, segundo a PSP, “uma oportunidade para reafirmar o compromisso coletivo com a rejeição da violência e a promoção do diálogo, do respeito e da dignidade humana”.

“É neste sentido que a promoção de destruição de armas assume um forte valor simbólico e concreto, representando a escolha consciente de transformar instrumentos de agressão na construção de ações firmes, baseadas na cooperação, na prevenção de conflitos e na valorização da vida, contribuindo para comunidades mais seguras e para um futuro assente na convivência pacífica”, sublinha aquela polícia.

Temas: Polícia Violência PSP Armas de fogo Armas brancas

Crime e Justiça

Vítimas de violência escolar apoiadas pela APAV aumentam quase 60% em seis anos

Há 27 min

PSP destrói mais de seis mil armas de fogo e brancas

Há 1h e 24min

Amadora. Idosa em estado grave após ser esfaqueada na via pública 

Hoje às 06:26

PJ detém um dos suspeitos do homicídio de adolescente na Amadora

Hoje às 06:24
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Estou a ligar do telefone satélite dos bombeiros. Estamos completamente isolados". Presidente da Câmara de Figueiró dos Vinhos pede socorro

Ontem às 09:29

Ex-primeira-dama sul-coreana condenada a 20 meses de prisão por corrupção

28 jan, 07:21

Cinco militares da GNR apanhados alcoolizados durante o serviço

Ontem às 12:48

Morreu João Canijo

Ontem às 22:20

Resistência ucraniana reivindica sabotagem a fábrica militar russa a 1.300 km da fronteira

28 jan, 12:16

A Rússia está a usar uma das principais vantagens da Ucrânia contra Kiev

Ontem às 15:30

Tracking poll, 2.ª volta, dia 3: Ventura e Seguro aproximam-se um pouco depois do debate (mas a diferença ainda é grande)

Ontem às 19:25

Ainda se sentem os efeitos da Kristin e já há mais duas depressões que podem vir a ameaçar Portugal

Hoje às 07:00

"Perigoso" e "fora de si". Aliado europeu de Trump chocado com estado mental do presidente dos EUA após encontro em Mar-a-Lago

28 jan, 10:53

A tempestade Kristin danificou-me o carro e a casa. Tenho direito a ser reembolsado pela seguradora?

Ontem às 12:03

Depois de anos a negar, Rússia admite por engano que foi a Ucrânia que destruiu um dos seus navios mais importantes

26 jan, 15:14

FC Porto acaba em quinto na Liga Europa, Braga em sexto: seguem diretamente para os oitavos de final

Ontem às 18:51