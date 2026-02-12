PSP apreende arma deitada pela janela de veículo que fugiu numa perseguição na Marinha Grande

Há 33 min

A PSP apreendeu uma espingarda de calibre 12 lançada pela janela de um veículo em fuga na Marinha Grande. Três suspeitos estão a ser investigados por posse ilegal de arma

A PSP apreendeu, na terça-feira, uma arma de fogo deitada pela janela de um veículo que não parou à ordem da polícia, tendo os suspeitos se colocado em fuga na Marinha Grande.

Segundo o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública, a Equipa de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) procedeu à apreensão de uma arma de fogo, no âmbito de um crime de posse ilegal de arma.

Durante uma ação de patrulhamento preventivo na área urbana da cidade da Marinha Grande, “os polícias da EPRI detetaram uma viatura ligeira de passageiros, com três homens, cujo condutor evidenciou um comportamento nervoso e irregular ao cruzar-se com a viatura policial”.

Perante a conduta suspeita, os agentes deram ordem repetida de paragem, através do sistema de áudio e de iluminação da viatura policial, mas o condutor pôs-se em fuga, “aumentando a velocidade e circulando por diversos arruamentos da localidade”.

“Durante a perseguição policial, foi possível observar que um dos ocupantes do banco traseiro arremessou para o exterior um objeto cilíndrico de grandes dimensões”.

Face às condições de segurança do local, os polícias terminaram a perseguição e “regressaram de imediato ao local onde o objeto havia sido lançado”, verificando que se tratava de “um tubo em plástico que ocultava no seu interior uma arma de fogo, concretamente uma espingarda de calibre 12, vulgarmente designada por caçadeira”.

No interior do tubo encontravam-se ainda sacos de plástico utilizados para dissimular a arma.

Após a apreensão de todo o material, os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, estando a PSP a desenvolver diligências para identificar os suspeitos e o possível envolvimento em ilícitos.