PSP apreende arma deitada pela janela de veículo que fugiu numa perseguição na Marinha Grande

Agência Lusa , AM
Há 33 min
PSP (Lusa)

A PSP apreendeu uma espingarda de calibre 12 lançada pela janela de um veículo em fuga na Marinha Grande. Três suspeitos estão a ser investigados por posse ilegal de arma

A PSP apreendeu, na terça-feira, uma arma de fogo deitada pela janela de um veículo que não parou à ordem da polícia, tendo os suspeitos se colocado em fuga na Marinha Grande.

Segundo o Comando Distrital de Leiria da Polícia de Segurança Pública, a Equipa de Prevenção e Reação Imediata (EPRI) procedeu à apreensão de uma arma de fogo, no âmbito de um crime de posse ilegal de arma.

Durante uma ação de patrulhamento preventivo na área urbana da cidade da Marinha Grande, “os polícias da EPRI detetaram uma viatura ligeira de passageiros, com três homens, cujo condutor evidenciou um comportamento nervoso e irregular ao cruzar-se com a viatura policial”.

Perante a conduta suspeita, os agentes deram ordem repetida de paragem, através do sistema de áudio e de iluminação da viatura policial, mas o condutor pôs-se em fuga, “aumentando a velocidade e circulando por diversos arruamentos da localidade”.

“Durante a perseguição policial, foi possível observar que um dos ocupantes do banco traseiro arremessou para o exterior um objeto cilíndrico de grandes dimensões”.

Face às condições de segurança do local, os polícias terminaram a perseguição e “regressaram de imediato ao local onde o objeto havia sido lançado”, verificando que se tratava de “um tubo em plástico que ocultava no seu interior uma arma de fogo, concretamente uma espingarda de calibre 12, vulgarmente designada por caçadeira”.

No interior do tubo encontravam-se ainda sacos de plástico utilizados para dissimular a arma.

Após a apreensão de todo o material, os factos foram comunicados à autoridade judiciária competente, estando a PSP a desenvolver diligências para identificar os suspeitos e o possível envolvimento em ilícitos.

Temas: Polícia Suspeitos Marinha Grande Arma

Crime e Justiça

PSP apreende arma deitada pela janela de veículo que fugiu numa perseguição na Marinha Grande

Há 33 min

Menor de 14 anos atingido a tiro em Sintra

Ontem às 21:02

Polícia Judiciária faz buscas na Ordem dos Médicos em Lisboa

Ontem às 18:55

Morador da Cova da Moura contraria agente que diz ter visto faca no local onde Odair Moniz morreu

Ontem às 17:29
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Ontem às 18:10

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Ontem às 13:06

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Ontem às 20:00

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Ontem às 10:44

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

"O risco existe e vai-se agravar com as chuvas que vamos ter esta noite": municípios de Soure e Montemor-o-Velho retiram centenas de pessoas de casa

10 fev, 23:28

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

10 fev, 09:55

Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte

Ontem às 17:21