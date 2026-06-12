Fazia-se passar por polícia em Almada. Tinha arma, munições e material policial em casa

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Suspeito foi detido pela PSP após alerta de um popular

Um homem que se fazia passar por policia foi detido em Almada, no distrito de Setúbal, tendo-lhe sido apreendida uma arma, munições e diverso material policial, anunciou esta sexta-feira a PSP.

Em comunicado, a Policia de Segurança Pública (PSP) explicou que a detenção ocorreu na quinta-feira durante uma ação de policiamento de visibilidade e prevenção realizada por uma Equipa de Intervenção Rápida da Divisão Policial de Almada.

No decurso dessa ação, os agentes foram abordados por um cidadão que alertou para a presença de um indivíduo que se encontrava a exibir uma arma de fogo e uma carteira profissional da polícia, apresentando-se perante terceiros como agente da autoridade.

“Face à gravidade da denúncia e ao potencial alarme social associado à atuação de um indivíduo que se apropriava da qualidade de agente da autoridade enquanto transportava uma arma de fogo, foram de imediato desencadeadas diligências que permitiram localizar o suspeito poucos minutos depois”, adianta o comunicado da PSP.

Ainda segundo a Polícia de Segurança Pública, durante a abordagem, o homem alegou inicialmente ser polícia, adotando posteriormente um discurso contraditório e incoerente e, quando confrontado relativamente aos objetos que transportava, tentou abandonar o local e ofereceu resistência à ação policial.

Após ter sido imobilizado e revistado, os agentes policiais apreenderam na sua posse uma arma de fogo calibre 6,35 mm, um bastão extensível e uma carteira profissional contendo documentação e elementos identificativos com características policiais, utilizados para sustentar a falsa qualidade de agente da autoridade.

A PSP fez ainda uma busca domiciliária, No total, foram apreendidos uma arma de fogo calibre 6,35 mm, diversos carregadores de arma de fogo, 62 munições de vários calibres, dois bastões extensíveis, três bastões similares aos utilizados pelas forças e serviços de segurança, duas armas brancas, um coldre para arma de fogo, um apito, um cinto com simbologia exclusiva da PSP, vestuário com características semelhantes ao utilizado por polícias e documentação e artigos com características policiais.