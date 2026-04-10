Governo quer agravar multas por excesso de velocidade e álcool e acabar com aviso de operações STOP

CNN Portugal , AM
Há 1h e 27min
Operação STOP da GNR e PSP (LUSA)

REVISTA DE IMPRENSA | O objetivo é aumentar a eficácia da fiscalização e reduzir comportamentos de risco

O Governo prepara um agravamento das multas de trânsito para condutores em excesso de velocidade, sob efeito de álcool ou que pratiquem manobras perigosas, avança o jornal Expresso. A medida surge após o balanço da Operação Páscoa, que registou 20 mortos nas estradas portuguesas, e deverá integrar um pacote de ações para reforçar a segurança rodoviária.

Além do aumento das punições, está também em estudo o fim da divulgação prévia das operações stop, que atualmente são anunciadas pelas autoridades nas redes sociais e em comunicados. O objetivo é aumentar a eficácia da fiscalização e reduzir comportamentos de risco.

As novas medidas fazem parte da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária 2021-2030, que prevê ainda investimento em infraestruturas e metas ambiciosas, como reduzir para metade o número de mortos e feridos graves até 2030.

Os dados mais recentes mostram um aumento dos acidentes e das vítimas mortais no início de 2026, contrariando a tendência de ligeira descida registada em 2025. Desde janeiro já morreram 133 pessoas nas estradas portuguesas.

O Governo defende que é necessário atuar diretamente sobre o comportamento dos condutores para travar a sinistralidade rodoviária.

Temas: Polícia Fiscalização Operações STOP Excesso de velocidade Álcool

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