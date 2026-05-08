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PSP expulsa candidato a oficial por publicações racistas e homofóbicas

CNN Portugal , AM
Há 25 min
Polícia de Segurança Pública

REVISTA DE IMPRENSA | Cadete fez publicações ligadas à extrema-direita enquanto adolescente

A PSP expulsou um cadete do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna após a descoberta de publicações racistas, homofóbicas e associadas à extrema-direita na rede social X. Segundo o Jornal de Notícias, a decisão foi agora validada pelo Tribunal Central Administrativo Norte, revertendo uma decisão anterior favorável ao aluno.

O candidato a oficial frequentava o curso desde outubro de 2024 e foi denunciado por uma colega devido a publicações feitas entre 2022 e 2024, antes de entrar na escola da PSP. Entre os conteúdos identificados estavam referências ao grupo ultranacionalista 1143 e imagens de teor homofóbico, incluindo uma bandeira LGBT a arder.

A PSP abriu um processo disciplinar e concluiu que a manutenção das publicações online configurava uma infração muito grave. Perante isto, o Conselho de Disciplina propôs a expulsão, medida aceite pela direção do instituto e pelo diretor nacional da PSP.

Em primeira instância, o Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel suspendeu a expulsão, considerando que os factos poderiam não justificar a sanção máxima e lembrando que as publicações eram anteriores ao ingresso no curso. No entanto, o tribunal superior deu razão à PSP, considerando que os conteúdos colocavam em causa os valores constitucionais, a disciplina e a imagem da instituição.

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Os juízes defenderam que a permanência do cadete no curso comprometia a confiança pública na PSP. 

Temas: Polícia Cadete PSP Expulsão
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