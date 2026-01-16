Denúncia de toxicodependente levou à detenção de polícias suspeitos de tortura e violação

Há 1h e 2min

REVISTA DE IMPRENSA || Vítima de toxicodependência denuncia esquema de tortura e violação por agentes da PSP

A denúncia de um toxicodependente foi decisiva para expor um alegado esquema de tortura e violação envolvendo dois agentes da PSP da esquadra do Largo do Rato, em Lisboa, agora em prisão preventiva.

De acordo com o jornal Público, a vítima, de meia-idade e nacionalidade portuguesa, relatou os abusos a polícias ligados à investigação criminal em quem confiava, por nunca o terem maltratado, dando origem a um inquérito que acabou por afastar os suspeitos do serviço.

Segundo a acusação do Ministério Público, o homem foi espancado, asfixiado com um cinto e violado com um bastão extensível após ter sido detido por suspeitas de furto, na madrugada de 20 de outubro de 2024. O caso insere-se num padrão de violência extrema alegadamente praticado contra pessoas vulneráveis, incluindo imigrantes e sem-abrigo, entre maio de 2024 e março de 2025.

A investigação aponta para pelo menos 13 vítimas e admite a possibilidade de existirem mais agentes envolvidos, incluindo elementos com funções de chefia.

Os dois principais arguidos, com 22 e 25 anos, terão ainda partilhado imagens das agressões em grupos de mensagens.

Estão em curso três processos disciplinares conduzidos pela Inspeção-Geral da Administração Interna, havendo ainda um terceiro arguido sem medidas cautelares.