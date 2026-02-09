Rede de tráfico escondia cocaína em mesas e lavatórios de mármore

Agência Lusa , AM
Há 1h e 34min
Policia Nacional, Espanha

As autoridades de Espanha e do Brasil desmantelaram uma rede criminosa que traficava cocaína escondida em mesas e lavatórios de mármore. Foram detidas três pessoas em Espanha e apreendidos cerca de 1.500 quilos de droga

As autoridades do Brasil e de Espanha desmantelaram uma rede criminosa que traficava cocaína escondida em tampos de mármore de mesas e lavatórios, anunciou a polícia espanhola.

A droga era transportada desde o Brasil para Espanha, onde entrava através do aeroporto do Madrid, com a rede criminosa a usar empresas de importação e exportação "de aparência legal" para traficar a cocaína, segundo um comunicado da polícia espanhola.

"Impregnavam a mercadoria com perfume e ambientadores para mascarar o cheiro da droga e evitar a sua deteção", lê-se no comunicado.

Numa operação conjunta da Polícia Nacional de Espanha e da Polícia Federal do Brasil, foram detidas três pessoas em território espanhol por suspeita de tráfico de droga e apreendidos perto de 1.500 quilos de cocaína no Brasil e em Espanha.

No aeroporto de Belo Horizonte, no Brasil, foram apreendidos cerca de 1.200 quilos de cocaína escondida em mesas de mármore que tinham como destino o aeroporto de Madrid e outros 250 quilos foram apreendidos em Espanha, ocultos em lavatórios de mármore.

Segundo o comunicado divulgado hoje pela polícia espanhola, os detidos são suspeitos de "introdução em Espanha de grandes quantidades de cocaína ocultas em peças de mármore procedentes do Brasil".

"Os transportes faziam-se por via áerea e, depois da chegada ao aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, eram levados por estrada para diferentes instalações industriais" de Espanha, disse a polícia.

Temas: Polícia Nacional Espanha Brasil Mesas Lavatórios

Europa

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Há 39 min

Epstein tentou aproximar-se de pessoas importantes na Rússia, incluindo Putin

Há 44 min

Rede de tráfico escondia cocaína em mesas e lavatórios de mármore

Há 1h e 34min

Bruxelas quer medidas cautelares para WhatsApp não excluir outros fornecedores de IA

Há 1h e 47min
Mais Europa

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

Ontem às 14:08
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

Ontem às 17:00

Astrónomos suspeitam que descobriram objeto que pode desvendar um dos maiores mistérios do Universo

7 fev, 19:00

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

Ontem às 16:13

Depressão Marta: Lisboa anuncia encerramento de vários espaços públicos durante o fim de semana

6 fev, 20:20

Resultados Legislativas 2025 em tempo real

16 mai 2025, 17:08

As mudanças mais estranhas no nível do mar estão a acontecer num sítio muito específico. Eis porquê

7 fev, 18:00

"Ou foges ou morres": estes homens dizem ter sido enganados pela Rússia para lutarem na Ucrânia

7 fev, 22:00

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

Ontem às 08:00

Trabalhador de empresa ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica de Leiria

Há 2h e 22min