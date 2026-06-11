Português entre seis detidos em Angola por falsificação de moeda estrangeira

Agência Lusa , MSM
Há 23 min
Mulher de 78 anos é acusada de assaltar bancos pela terceira vez. (Luis Robayo/Getty Images)
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Autoridades desmantelaram laboratório onde eram produzidas notas falsas

As autoridades policiais angolanas detiveram, na província de Luanda, seis pessoas, entre as quais um português, apanhados na posse de 9.600 dólares falsos, divulgou esta quinta-feira o órgão responsável pela investigação.   

Segundo o porta-voz da Direção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) da Polícia Nacional de Angola, intendente Quintino Ferreira, foi realizado um trabalho de inteligência investigativa, que permitiu o desmantelamento desta rede criminosa, que se dedicava à falsificação de moeda estrangeira.

Quintino Ferreira disse que a ação foi desenvolvida no município da Maianga, envolvendo os bairros Cassenda, Mártires de Kifangongo e Bairro Popular, onde foram detidos cinco cidadãos angolanos, entre os quais uma mulher, e um português, de 54 anos, natural de Santarém.

O porta-voz da DIIP realçou que, no Bairro Popular, foi desmantelado o laboratório onde eram produzidas notas falsas de dólares e apreendido todo o equipamento de produção.

“Apreendemos já um dinheiro produzido num total de 9.600 dólares, em posse desses cidadãos, e todo o equipamento”, referiu Quintino Ferreira, em declarações à imprensa, frisando que a rede é vasta e estão envolvidas mais pessoas, continuando as investigações.

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De acordo com o porta-voz da DIPP, o objetivo era introduzir no mercado financeiro as notas falsas, no bairro Mártires de Kifangondo, local tradicionalmente conhecido, em Luanda, para troca informal de moeda estrangeira.

A fonte destacou a qualidade das notas, “que criam dificuldades a qualquer um para poder identificar a sua veracidade”, o que exigiu um trabalho “muito profundo de inteligência criminal”, realizado em duas semanas.

O cabecilha do grupo ainda se encontra a monte, avançou Quintino Ferreira, acrescentando que os detidos, com participações diferentes no ilícito criminal, vão ser presentes ao Ministério Público.

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Temas: Polícia Nacional de Angola Falsificação de moeda estrangeira Detenção Maianga DIIP
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