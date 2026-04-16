Oito embarcações apreendidas em operação contra apanha ilegal de amêijoa no Tejo

Agência Lusa , AM
Há 48 min
Polícia Marítima

A operação envolveu um dispositivo de meios navais e terrestres

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Oito embarcações, algumas das quais associadas à captura ilegal de amêijoa japonesa no rio Tejo, foram apreendidas durante uma operação de fiscalização realizada durante a madrugada, informou a Polícia Marítima (PM).

Em comunicado, a PM anunciou que durante a operação de fiscalização no estuário do rio Tejo, no âmbito do combate à captura ilegal de amêijoa japonesa, foram também “detetadas diversas irregularidades, nomeadamente a falta de registo de embarcações e de motorizações, tendo sido igualmente apreendidas artes de pesca utilizadas na captura ilegal”.

A Polícia Marítima realçou que se mantém “empenhada no combate a este fenómeno” que ameaça a sustentabilidade dos recursos naturais e é um risco para a saúde pública, “decorrente da introdução no mercado de produtos sem controlo sanitário e proibidos por lei”.

“A proteção do mar é uma responsabilidade coletiva e a Polícia Marítima continuará a garantir que o futuro destes recursos não é comprometido por práticas ilegais”, acrescentou.

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A operação envolveu um dispositivo de meios navais e terrestres, mobilizando várias valências operacionais da Polícia Marítima.

Temas: Polícia Marítima Rio tejo Marisco
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