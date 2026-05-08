Escolas denunciam quase um terço dos casos que levam a detenções por abuso sexual de crianças

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REVISTA DE IMPRENSA | Casos envolvem maioritariamente homens próximos das vítimas

As escolas estão a tornar-se um dos principais locais de denúncia de abuso sexual de crianças em Portugal. De acordo com o jornal Público, desde o início do ano letivo e até ao fim de abril, pelo menos 19 das 64 detenções feitas pela Polícia Judiciária por suspeitas deste crime tiveram origem em denúncias feitas em contexto escolar.

Os casos envolvem maioritariamente homens próximos das vítimas, como padrastos, pais, tios, avôs, irmãos, vizinhos ou amigos da família. Muitas das denúncias surgiram após conversas entre alunos e professores, auxiliares, psicólogos ou colegas, frequentemente na sequência de ações de sensibilização promovidas nas escolas.

Dados da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens mostram também dezenas de comunicações anuais feitas pelas escolas às CPCJ por suspeitas de abuso sexual, sendo que em 2024 foram registadas 166 sinalizações.