Montemor-o-Novo. Homem esfaqueia e tenta asfixiar a mulher enquanto dormia

PJ detém suspeito de ter tentado matar a mulher em Montemor-o-Novo

Um homem, de 49 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter tentado matar com uma faca e por asfixia a mulher, de 50, em Montemor-o-Novo, no distrito de Évora.

Em comunicado, a PJ indicou que o detido é suspeito dos crimes de homicídio tentado e também de ameaça agravada, ocorridos na madrugada da passada sexta-feira, na casa de família, em Montemor-o-Novo, de que foi vítima a sua mulher.

A PJ realçou que “o casal terá um histórico de desentendimentos”, assinalando que ambos apresentaram queixa por violência doméstica na GNR com a diferença de um dia.

Na madrugada de sexta-feira, “quando a mulher estava a dormir, o suspeito, munido de uma faca desferiu-lhe um golpe na zona abdominal, tentou sufocá-la e deixou-a inanimada, pensando que já se encontraria sem vida”, adiantou.

Depois, segundo a PJ, o homem “agarrou nos seus pertences e no telemóvel da vítima, fechou a porta do quarto e acabou por fugir”.

Já no dia seguinte, a mulher acordou e deu-se conta de que “estava fechada em casa e esteve algumas horas a bater na porta com o propósito de ser socorrida”.

“Os empregados de um restaurante na proximidade ouviram o barulho e chamaram a GNR e os bombeiros, que arrombaram a porta e conduziram a mulher ao hospital, onde ainda se encontra internada”, referiu.

De acordo com a PJ, o suspeito esteve em fuga durante alguns dias, acabando por se entregar no Posto da GNR do Bombarral, distrito de Leiria.

A Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da PJ formalizou, na terça-feira, a detenção do homem, na sequência de um mandado de detenção emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora.

O detido vai agora ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

