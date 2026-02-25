Grupo detido mais de um mês depois de "plano" para vigiar, perseguir e emboscar casal em Gondomar

Há 1h e 17min

Apontaram uma arma de fogo à cabeça de uma das vítimas para exigirem a devolução de bens e dinheiro que queriam reaver

Os três suspeitos de roubo e coação, em Gondomar, em janeiro, a um casal de empresários, com o qual um dos detidos trabalhou e alega ser credor de milhares de euros, foram detidos, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciaria (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação explica que a alegada dívida é relativa a salários.

Segundo a PJ, os suspeitos, com idades entre os 32 e os 51 anos, foram detidos em Gondomar e em Vila Nova de Gaia, estando “fortemente indiciados pela prática dos crimes de roubo e coação agravados e detenção de arma proibida”.

A PJ refere que no dia 20 de janeiro os detidos, “na tentativa de reaver” os valores que um deles alega ser credor, os suspeitos “colocaram em prática um plano (…) no sentido de vigiarem, perseguirem e emboscarem o casal, com 42 e 45 anos”.

“Nessa ocasião, exibindo uma arma de fogo, que apontaram à cabeça de uma das vítimas, exigiram-lhes a entrega dos bens e valores monetários que pudessem dispor”, descreve a PJ.

Perante a reação das vítimas, salienta o texto, “que não cederam às reivindicações, e a aproximação de populares que, entretanto, se aperceberam da abordagem, os suspeitos colocaram-se em fuga, não sem antes repetirem a exigência por meio de ameaça de atentarem contra a vida daqueles”.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.