Grupo detido mais de um mês depois de "plano" para vigiar, perseguir e emboscar casal em Gondomar

Agência Lusa , AG
Há 1h e 17min
Polícia Judiciária

Apontaram uma arma de fogo à cabeça de uma das vítimas para exigirem a devolução de bens e dinheiro que queriam reaver

Os três suspeitos de roubo e coação, em Gondomar, em janeiro, a um casal de empresários, com o qual um dos detidos trabalhou e alega ser credor de milhares de euros, foram detidos, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciaria (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação explica que a alegada dívida é relativa a salários.

Segundo a PJ, os suspeitos, com idades entre os 32 e os 51 anos, foram detidos em Gondomar e em Vila Nova de Gaia, estando “fortemente indiciados pela prática dos crimes de roubo e coação agravados e detenção de arma proibida”.

A PJ refere que no dia 20 de janeiro os detidos, “na tentativa de reaver” os valores que um deles alega ser credor, os suspeitos “colocaram em prática um plano (…) no sentido de vigiarem, perseguirem e emboscarem o casal, com 42 e 45 anos”.

“Nessa ocasião, exibindo uma arma de fogo, que apontaram à cabeça de uma das vítimas, exigiram-lhes a entrega dos bens e valores monetários que pudessem dispor”, descreve a PJ.

Perante a reação das vítimas, salienta o texto, “que não cederam às reivindicações, e a aproximação de populares que, entretanto, se aperceberam da abordagem, os suspeitos colocaram-se em fuga, não sem antes repetirem a exigência por meio de ameaça de atentarem contra a vida daqueles”.

Os detidos vão ser presentes à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Vila Nova de Gaia Gondomar Crime

Crime e Justiça

Amadora: homem baleado na via pública em estado crítico 

Há 45 min

Grupo detido mais de um mês depois de "plano" para vigiar, perseguir e emboscar casal em Gondomar

Há 1h e 17min

Suspeito de atear dois fogos em Castelo de Paiva fica em silêncio no início do julgamento

Há 1h e 44min

Operação "Terra Queimada". Sete arguidos em investigação a fraude de 3,6 ME com fundos europeus na Madeira

Há 1h e 44min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Ministro das Finanças internado e em observação no Santa Maria. Terá sofrido um Acidente Isquémico Transitório

Hoje às 12:12

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

Ontem às 16:13

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

Ontem às 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

Ontem às 12:41

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

Ontem às 23:46

Euromilhões: eis a chave que vale 142 milhões de euros

Ontem às 20:17

Plano era "repetir" o Afeganistão na Ucrânia, mas não funcionou. E agora a Rússia já está a pensar "na futura guerra"

23 fev, 15:00

Fartos da IA, cada vez mais jovens estão a optar por um estilo de vida analógico

22 fev, 11:00

"Eu sei que ele está vivo". Trocou Lisboa pelas trincheiras e tornou-se o "avô" que desapareceu numa guerra de drones

Ontem às 07:00

Gouveia e Melo garante que "a Rússia vai levar a sério a Europa": "Bastam 200 ou 300 ogivas nucleares para destruir" um território

Ontem às 23:19

Depois de ser insultado de anão, Prestianni não foi racista, foi homofóbico: esta é a defesa do jogador do Benfica

Ontem às 18:45

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

Ontem às 21:00