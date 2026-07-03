Incêndio deflagra em armazém da PJ no Estabelecimento Prisional de Tires

Há 1h e 9min

Dez viaturas apreendidas arderam no fogo

Um incêndio deflagrou na madrugada desta sexta-feira, pelas 05:00, no interior do Estabelecimento Prisional de Tires, mais concretamente num armazém da Polícia Judiciária, ainda que a infraestrutura não tenha chegado a ser atingida pelas chamas.

As chamas alastraram a uma vasta área de mato, tendo também consumido 10 viaturas apreendidas pela Polícia Judiciária que se encontravam no local, já na zona da rua.

No teatro de operações estiveram mobilizadas várias corporações de bombeiros e da PSP, num total de 60 elementos. Parte dos meios permanece no terreno nas operações de rescaldo.

Até ao momento, não há informação sobre vítimas, sendo desconhecidas as causas que estiveram na origem do incêndio.

As operações de rescaldo prosseguem no local.