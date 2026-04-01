PJ detém dois homens suspeitos de balearem jovem de 19 anos à porta de AL após discussão

1 abr, 15:09

Dois homens, de 20 e 39 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeita de homicídio na forma tentada de uma jovem de 19 anos na via pública. Os suspeitos encontram-se em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de terem atingido a tiro uma jovem de 19 anos, que sofreu ferimentos graves e teve de ser internada no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ adianta que os dois suspeitos, de 20 e 39 anos, terão usado uma arma de fogo na sequência de uma discussão entre dois grupos na via pública, junto a um estabelecimento de Alojamento Local.

“Após terem saído do veículo automóvel, fizeram uso de uma arma de fogo para atingir um dos homens envolvidos na discussão, vindo a alvejar com gravidade uma mulher que estava na companhia deste”, lê-se no comunicado.

A vítima “foi assistida no local pelos serviços do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, posteriormente, transportada para o Hospital de Setúbal, onde ficou internada em estado grave face às lesões que apresentava na região abdominal”, acrescenta a nota.

De acordo com a PJ, os dois detidos, que estão indiciados pelos crimes de detenção de arma proibida e de homicídio na forma tentada, já foram presentes a primeiro interrogatório perante as autoridades judiciárias, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.