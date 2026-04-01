PJ detém dois homens suspeitos de balearem jovem de 19 anos à porta de AL após discussão

Agência Lusa , MCN
1 abr, 15:09
PJ

Dois homens, de 20 e 39 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária de Setúbal por suspeita de homicídio na forma tentada de uma jovem de 19 anos na via pública. Os suspeitos encontram-se em prisão preventiva

 A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois homens suspeitos de terem atingido a tiro uma jovem de 19 anos, que sofreu ferimentos graves e teve de ser internada no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ adianta que os dois suspeitos, de 20 e 39 anos, terão usado uma arma de fogo na sequência de uma discussão entre dois grupos na via pública, junto a um estabelecimento de Alojamento Local.

“Após terem saído do veículo automóvel, fizeram uso de uma arma de fogo para atingir um dos homens envolvidos na discussão, vindo a alvejar com gravidade uma mulher que estava na companhia deste”, lê-se no comunicado.

A vítima “foi assistida no local pelos serviços do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, posteriormente, transportada para o Hospital de Setúbal, onde ficou internada em estado grave face às lesões que apresentava na região abdominal”, acrescenta a nota.

De acordo com a PJ, os dois detidos, que estão indiciados pelos crimes de detenção de arma proibida e de homicídio na forma tentada, já foram presentes a primeiro interrogatório perante as autoridades judiciárias, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Temas: Polícia Judiciária Setubal Homicidio

Crime e Justiça

01:53

Polígrafo: A "mulher-aranha" de Lisboa existe mesmo?

3 abr, 21:59
01:25

Polígrafo. Cobranças de multas chegam por e-mail?

3 abr, 21:53

PSP deteve seis carteiristas em dois dias em Lisboa

3 abr, 14:40

Estruturas sindicais das polícias marcam protesto nacional contra corte nas reformas

3 abr, 13:44
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Passou um dia sozinho, ferido, escondido nas montanhas, até ser retirado por uma equipa de comandos: por dentro da operação para salvar o aviador americano abatido no Irão

Hoje às 15:09

Dar flautas de plástico aos alunos “não vale nada”. “Não temos de formar três mil músicos numa escola, temos é de ensiná-los a ouvir a música”

Ontem às 18:00

Os homens na casa dos 50 anos podem estar a envelhecer mais rapidamente do que as mulheres devido a "substâncias químicas eternas" tóxicas

Ontem às 16:00

Exclusivo: avaliação dos serviços de informação dos EUA conclui que o Irão mantém uma capacidade significativa de lançamento de mísseis

3 abr, 14:22

"Encontrámo-lo!": Trump anuncia que EUA resgataram o piloto que estava desaparecido no Irão

Hoje às 08:11

Portugal, Espanha, Alemanha, Itália e Áustria pedem imposto europeu aos lucros das empresas energéticas

Ontem às 09:37

Ucrânia regista "ganhos táticos significativos" a sul e recorde mensal de baixas entre as forças russas

Ontem às 16:35

Rússia voltou a reivindicar controlo de uma região do leste da Ucrânia. A realidade é bem diferente

Ontem às 19:59

Uma das batalhas mais míticas da Europa foi mal contada

Hoje às 12:00

Estas podem ser as primeiras evidências de movimentação da crosta terrestre

Hoje às 11:00

Irão rejeita novo ultimato de Trump: "Abriram as portas do inferno"

Ontem às 23:29

"O corpo assume que vai para a guerra": o lado negro do fine dining que se tornou difícil de ignorar

Ontem às 12:00