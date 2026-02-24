Próximo diretor da PJ será escolhido dentro da instituição, afirma ministra da Justiça

Agência Lusa , PF
Há 39 min
Rita Alarcão Júdice, ministra da Justiça (Lusa/ José Sena Goulão)

A decisão ainda não está tomada, mas o sucessor de Luís Neves à frente da Polícia Judiciária será escolhido dentro da instituição, adiantou esta terça-feira a ministra da Justiça, que garante a independência desta polícia e dos inquéritos em curso.

“A nossa intenção, e tive a oportunidade de conversar com o senhor primeiro-ministro, é que fosse uma solução de continuidade, ou seja, não ser alguém de fora. A Polícia Judiciária (PJ) fez o seu caminho, tem atualmente quadros muito qualificados, poderão com certeza, qualquer um deles, muitos deles serão qualificados, por isso a escolha será difícil, mas haverá soluções dentro da casa, que é isso que procuramos”, disse Rita Alarcão Júdice.

A ministra falava no final da cerimónia de assinatura de um protocolo entre a empresa Parques de Sintra e a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) para que reclusos em regime aberto ao exterior dos estabelecimentos prisionais de Sintra e do Linhó possam trabalhar nos parques de Sintra em tarefas de limpeza de matas e florestas, jardinagem, manutenção de espaços verdes e edifícios, entre outras.

Questionada sobre as dúvidas em relação à independência da PJ e dos inquéritos em curso, nomeadamente os que envolvem o primeiro-ministro Luís Montenegro, com a passagem do ex-diretor nacional desta policia a ministro da Administração Interna, Rita Alarcão Júdice remeteu para as declarações de Luís Neves na sua tomada de posse e garantiu a independência da PJ.

“O doutor Luís Neves já teve a oportunidade de responder de forma muito clara a essa questão. A Polícia Judiciária sempre foi tutelada pela Ministra da Justiça, nunca houve qualquer interferência, nem qualquer intromissão, portanto, não há qualquer intromissão, nunca existiu, nunca existiria e nunca existirá”, disse.

