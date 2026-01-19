Adormeceu em TVDE a caminho de casa e acordou com condutor a tentar violá-la

Homem terá recorrido a violência física para agredir sexualmente a vítima

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 28 anos, suspeito da tentativa de violação de uma mulher de 30 anos, ocorrida no passado dia 21 de setembro de 2025, em Lisboa.

Segundo a PJ, a vítima regressava a casa após uma saída noturna com amigos na zona do Rossio, em Lisboa, tendo recorrido a um serviço de TVDE, mas acabou por adormecer "no trajeto até à sua residência".

"Já na via pública , a vítima foi perseguida e agarrada pelo suspeito, que com recurso a violência física a veio a agredir sexualmente. A violação só não foi consumada devido à resistência da vítima e porque surgiu outro veículo no local", lê-se no comunicado.

A vítima apresentou queixa junto da Polícia de Segurança Pública (PSP), que acionou de imediato a Polícia Judiciária. 

De acordo com as autoridades, a colaboração do Laboratório de Polícia Científica foi determinante para a identificação do suspeito, através da análise pericial de vestígios recolhidos e associados quer ao agressor quer à vítima.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, onde lhe serão aplicadas as respetivas medidas de coação.

