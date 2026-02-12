Homem que baleou inspetores da PJ fica em prisão domiciliária. Filho suspeito de crimes sexuais de menores em prisão preventiva

Agência Lusa , BCE
Há 15 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Em causa está a suspeita de crimes sexuais de menores. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), uma menor está no centro desta investigação por prostituição e pornografia infantil

O septuagenário que baleou dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ), durante uma busca domiciliária, em Paredes, distrito do Porto, ficará em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, enquanto o filho suspeito de crimes sexuais com menores ficou em prisão preventiva.

A informação foi avançada à agência Lusa por fonte judicial, depois de os arguidos terem sido presentes a primeiro interrogatório judicial perante um juiz de instrução criminal que aplicou ao idoso, de 77 anos, a medida de coação de permanência na habitação com vigilância eletrónica, assim que estejam reunidas as condições técnicas, e ao filho, de 43 anos, a prisão preventiva.

Em comunicado divulgado anteriormente, a PJ deu conta de que os inspetores foram atingidos por disparos com arma de fogo, quando realizavam uma busca domiciliária, no âmbito de uma operação policial que incluiu 10 buscas domiciliárias nos concelhos do Porto, de Matosinhos, de Vila Nova de Famalicão, de Fafe, de Arouca, de Alijó, de Aveiro e de Paredes.

A PJ explicou que, no decurso da busca, pouco depois das 07:00 de terça-feira, 10 de fevereiro, perante a resistência do visado em facilitar a respetiva entrada pela porta principal da moradia, um primeiro inspetor da PJ acabou por aceder ao interior da mesma por uma porta traseira.

Segundo esta força de investigação criminal, “nesse preciso momento, [esse inspetor] foi surpreendido pelo alvo principal da diligência, um homem com 43 anos, com o qual se envolveu física e violentamente”.

“Logo em seguida, e quando um segundo inspetor se desloca ao local, são surpreendidos pela aproximação do pai do visado, um homem de 77 anos, que empunhava uma pistola de calibre 6.35 mm [milímetros], e que, de imediato, realizou dois disparos na direção de um dos inspetores, acabando por ser atingido superficialmente na zona da cabeça”, lê-se no comunicado.

Ainda de acordo com a PJ, o suspeito conseguiu então "alguma liberdade de movimentos" e tentou "apoderar-se da arma do seu pai, no sentido de usá-la”.

“Nesse preciso momento, e já com um dos inspetores a dominar fisicamente o septuagenário, é efetuado um terceiro disparo, que o atinge superficialmente na zona do ombro”, descreve a nota.

Segundo o diretor do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Braga da PJ, uma menor está no centro desta investigação por prostituição e pornografia infantil.

José Monteiro explicou, em conferência de imprensa realizada na terça-feira, que a investigação teve início em 2025, mas que os factos terão começado anteriormente, quando a adolescente tinha 15 anos e estava institucionalizada, e se “disponibilizou” através das redes sociais para se prostituir e para partilhar conteúdos de cariz sexual.

Foi neste contexto que, segundo o diretor do DIC de Braga da PJ, houve, pelo menos, “mil contactos” efetuados com a menor por suspeitos, que tinham “perfil diverso”, sendo um deles um antigo professor da adolescente, a qual tem atualmente 18 anos e já não está numa instituição de Barcelos.

E foi durante uma das 10 buscas domiciliárias realizadas pela PJ a uma casa dos visados, em Paredes, que houve resistência por parte de um dos suspeitos, de 43 anos, que culminou com o pai deste, com 77 anos, a disparar e a atingir dois inspetores da PJ, um na cabeça, de forma “superficial”, e outro no ombro.

Temas: Polícia Judiciária Prisão domiciliária Pulseira eletrónica Crime

Crime e Justiça

Homem que baleou inspetores da PJ fica em prisão domiciliária. Filho suspeito de crimes sexuais de menores em prisão preventiva

Há 15 min

Homem que tentou matar outro com uma arma branca em Felgueiras detido pela PJ

Há 3h e 6min

PSP apreende arma deitada pela janela de veículo que fugiu numa perseguição na Marinha Grande

Hoje às 11:14

Menor de 14 anos atingido a tiro em Sintra

Ontem às 21:02
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Dique colapsa no rio Mondego perto da A1

Ontem às 18:10

Novo "sistema frontal" coloca Portugal sob aviso amarelo devido a chuva forte e ventos até 80 km/h

Ontem às 23:29
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

Ontem às 11:56

Morreu o ator James Van Der Beek, tinha 48 anos

Ontem às 20:00

Onde vai chover, quais as zonas mais afetadas e quando chega o "alívio": é isto que ainda falta do "rio atmosférico"

Ontem às 13:06

Ruiu parte da A1 em Coimbra onde rebentou o dique

Ontem às 23:48

Nevoeiro em Portugal está a ser provocado por uma massa de ar tropical que até pode ajudar no Mondego

Ontem às 10:44

Quem jogou no Estádio do Dragão confirma: capas de jornais estavam no balneário visitante antes do Clássico com o Sporting

Ontem às 10:12

Suspensa circulação de Alfa Pendular e Intercidades na Linha do Norte

Ontem às 17:21

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Maioria dos "novos professores" que o ministério diz que se vincularam já estavam, afinal, no sistema e a média de idades ultrapassa 41 anos

10 fev, 17:00

Portugal atingido agora por um "rio atmosférico" - que traz chuva que "tem de durar pelo menos uma semana consecutiva"

10 fev, 09:55