Tentou matar homem com uma navalha em Santo Tirso. Foi detido pela PJ

Há 1h e 24min

Vítima permanece hospitalizada com prognóstico reservado

Um homem foi detido por suspeita de tentar matar outro, na segunda-feira, em Santo Tirso, no distrito do Porto, com vários golpes de navalha, tendo já assumido a autoria dos factos).

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que o detido, de 29 anos, é suspeito de um crime de homicídio na forma tentada e que, “perante as autoridades policiais”, o homem “acabou por assumir a autoria dos factos e procedeu à entrega da arma utilizada na agressão”.

Segundo a PJ, a tentativa de homicídio deu-se “na sequência de uma altercação entre o agressor e a vítima, alegadamente por motivos fúteis, associados ao consumo e tráfico de estupefacientes”.

Após ser confrontado pela vítima, explica a PJ, “o suspeito desferiu-lhe vários golpes de navalha nas regiões torácica, cervical e na face, provocando-lhe lesões graves, com consequente risco para a vida”.

A vítima permanece hospitalizada com prognóstico reservado.

O detido, com antecedentes policiais por crimes de tráfico de estupefacientes, vai ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.