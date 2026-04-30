PJ deteve no Porto cinco jovens por tentativa de homicídio e de roubo

Há 1h e 19min

Crimes aconteceram em fevereiro

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta que deteve na quarta-feira, no Porto, cinco jovens suspeitos dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e de roubo agravado, ocorridos a 20 de fevereiro, naquela cidade.

Segundo a PJ, na ocasião, o grupo, constituído por oito pessoas, algumas das quais já sujeitas a prisão preventiva, “localizou, encurralou e abordou a vítima, com quem se cruzou casualmente, tendo-a agredido de forma violenta, com recurso a arma branca, desferindo-lhe várias facadas na parte superior do tronco, causando-lhe lesões graves com consequente perigo para a vida”.

Os suspeitos, residentes nas localidades do Porto e da Maia, são todos menores de 21 anos, maioritariamente sem ocupação laboral, e possuem antecedentes policiais pela prática de crimes violentos contra as pessoas e contra o património, em contexto de atuação grupal previamente organizada.

Os suspeitos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Porto.