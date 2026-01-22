PJ apanha violador procurado pela Alemanha

Agência Lusa , AM
Há 1h e 35min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Tendo em conta os crimes envolvidos, o homem poderá ser condenado a uma pena de prisão até 15 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Porto, um homem procurado pelas autoridades alemãs por crimes de violação e ofensas à integridade física.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na terça-feira e a vítima é a mulher com quem o detido mantinha um relacionamento.

Os factos passaram-se em março de 2023, quando o suspeito, de 43 anos, vivia na Alemanha, na região de Munique.

A vítima foi agredida física e psicologicamente em três ocasiões e foi violada pelo suspeito numa outra ocasião, após uma saída noturna.

Tendo em conta os crimes envolvidos, o homem poderá ser condenado a uma pena de prisão até 15 anos.

O detido vai ser hoje presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação das medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Porto Detido Procurado pela alemanha

Crime e Justiça

02:23

"Dez anos depois de me ter prendido, o favor é agora pago politicamente": José Sócrates questiona nomeação de Carlos Alexandre

Há 7 min

Sócrates faz queixa da justiça portuguesa às Nações Unidas

Há 14 min

PJ apanha violador procurado pela Alemanha

Há 1h e 35min

Polícias vão receber oito mil bodycams ainda este ano

Há 3h e 44min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

Ontem às 09:43

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

Ontem às 12:45

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

Ontem às 21:13

Comboios da Fertagus com problemas devido a anomalia na infraestrutura

20 jan, 13:22

Chuva forte, neve no Alentejo e Algarve, ventos até 100km/h e ondas de 15 metros: prepare-se para a Ingrid

Ontem às 21:22

Maquinista do comboio que descarrilou em Espanha alertou centro de controlo para parar todos os comboios

Ontem às 07:59

Passagem da depressão Ingrid coloca Portugal em alerta

20 jan, 22:22

Criança encontrada no meio da linha em Córdoba tinha ido a Madrid ver o Rei Leão. Os pais e o irmão morreram

Ontem às 10:37

Há uma nuvem a pairar sobre a independência europeia. "Os americanos estão a empurrar-nos para uma situação muito mais insegura do que pensávamos"

Ontem às 07:00

Trump diz que esta é "a maior declaração" que já fez: "As pessoas pensavam que eu ia usar a força na Gronelândia. Não quero usar a força. Não vou usar a força"

Ontem às 16:06

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Hoje às 07:00