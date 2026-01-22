PJ apanha violador procurado pela Alemanha

Há 1h e 35min

Tendo em conta os crimes envolvidos, o homem poderá ser condenado a uma pena de prisão até 15 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na zona do Porto, um homem procurado pelas autoridades alemãs por crimes de violação e ofensas à integridade física.

Em comunicado, a PJ explica que a detenção ocorreu na terça-feira e a vítima é a mulher com quem o detido mantinha um relacionamento.

Os factos passaram-se em março de 2023, quando o suspeito, de 43 anos, vivia na Alemanha, na região de Munique.

A vítima foi agredida física e psicologicamente em três ocasiões e foi violada pelo suspeito numa outra ocasião, após uma saída noturna.

O detido vai ser hoje presente ao Tribunal da Relação do Porto, para aplicação das medidas de coação.