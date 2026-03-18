Três homens (19, 21 e 32 anos) detidos por suspeita de violarem à vez criança de 13 anos

Andreia Miranda
Há 1h e 10min
Abuso sexual abusos sexuais

"Não obstante a recusa da menor, os agressores prosseguiram, conscientes de que se tratava de uma criança com 13 anos"

A Polícia Judiciária identificou, localizou e deteve três homens com 19, 21 e 32 anos por serem suspeitos de violar uma menor de 13 anos na madrugada do dia 4 de março, em Portimão. Os suspeitos foram detido fora de flagrante delito.

Em comunicado, a PJ diz que a "vítima foi conduzida à habitação de um dos suspeitos, acompanhada dos demais e de outras três jovens".

"Em situação de ausência não autorizada de uma instituição de apoio social em Portimão, encontraram-se com os suspeitos num jardim da cidade. Nesse local, consumiriam haxixe e bebidas alcoólicas fornecidas pelos suspeitos, acabando a vítima por ficar embriagada e sem a plenitude das suas capacidades. Nesse estado, foi levada ao colo por um dos suspeitos para um dos quartos da habitação, onde foram praticados os atos sexuais de relevo pelos três homens, de forma alternada", lê-se na nota.

Segundo a PJ, "não obstante a recusa da menor, após conseguir recuperar parte das suas capacidades, os agressores prosseguiram, conscientes de que se tratava de uma criança com 13 anos".

A investigação foi iniciada no dia da ocorrência após a denúncia do representante legal da instituição.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação.

 

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