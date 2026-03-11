Jovem de 18 anos abusou de menor junto a escola

Há 49 min

Suspeito foi detido pela Polícia Judiciária

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito da autoria de um crime de abuso sexual de crianças e ameaça, "ocorrido no passado mês de fevereiro, nas proximidades de um estabelecimento de ensino".

Em comunicado, a PJ adianta que "o suspeito frequentava a mesma escola que a vítima, de 12 anos, embora em unidades curriculares distintas, local onde a conheceu, passando a trocar contactos através das redes sociais".

"Nas conversações estabelecidas nas plataformas digitais e ciente da idade da menor, convenceu a criança a encontrar-se com ele junto à entrada da escola e dali foram para um local nas imediações, junto a uma artéria isolada e sem saída, onde não circulam veículos. Após ter-se certificado que se encontravam sozinhos, convenceu a criança a praticar consigo atos sexuais de relevo. Com receio que a vítima relatasse o sucedido, passou a ameaçá-la nas redes sociais", refere a nota.

A menor viria a contar o que tinha acontecido à mãe "após surgirem rumores dos abusos, no meio escolar".

"A investigação desenvolvida permitiu a recolha de relevantes e robustos elementos de prova que culminaram na detenção do suspeito", acrescenta a PJ.

O detido vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.