Detido homem que tentou matar outro em Portimão ao defender amigo

Há 1h e 58min

Crime aconteceu a 17 de dezembro

Um homem de 30 anos foi detido por tentar matar com uma navalha um outro de 29 anos, internado nos cuidados intensivos, que se interpôs num confronto para defender um amigo, em Portimão.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem, de 30 anos, suspeito da autoria dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida, cometidos na noite do passado dia 17 de dezembro [sábado], em Portimão”, segundo um comunicado da policia responsável pela investigação criminal.

A nota refere que durante um confronto físico entre duas pessoas na via pública, a vítima, de 29 anos, interpôs-se entre ambos por forma a fazer cessar as agressões que reciprocamente se infligiam, dado que um era seu amigo.

“Subitamente, surgiu um outro homem que, com uma navalha com cerca de 15 centímetros, escondida na manga do vestuário, esfaqueou-o na região lombar esquerda, atingindo-lhe um dos rins”, lê-se no comunicado.

Devido à gravidade do ferimento causado, a vítima foi conduzida ao Hospital de Portimão, em risco de vida, onde foi intervencionado de urgência e internado na unidade de cuidados intensivos, afirma a PJ.

O agressor viria a ser detido no Norte do país, para onde se tinha posto em fuga.

O suspeito vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, sendo o responsável pelo inquérito o Ministério Público de Portimão.