Detido homem que tentou matar outro em Portimão ao defender amigo

Agência Lusa , AM
Há 1h e 58min
Polícia Judiciária

Crime aconteceu a 17 de dezembro

Um homem de 30 anos foi detido por tentar matar com uma navalha um outro de 29 anos, internado nos cuidados intensivos, que se interpôs num confronto para defender um amigo, em Portimão.

“A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, identificou e deteve um homem, de 30 anos, suspeito da autoria dos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e detenção de arma proibida, cometidos na noite do passado dia 17 de dezembro [sábado], em Portimão”, segundo um comunicado da policia responsável pela investigação criminal.

A nota refere que durante um confronto físico entre duas pessoas na via pública, a vítima, de 29 anos, interpôs-se entre ambos por forma a fazer cessar as agressões que reciprocamente se infligiam, dado que um era seu amigo.

“Subitamente, surgiu um outro homem que, com uma navalha com cerca de 15 centímetros, escondida na manga do vestuário, esfaqueou-o na região lombar esquerda, atingindo-lhe um dos rins”, lê-se no comunicado.

Devido à gravidade do ferimento causado, a vítima foi conduzida ao Hospital de Portimão, em risco de vida, onde foi intervencionado de urgência e internado na unidade de cuidados intensivos, afirma a PJ.

O agressor viria a ser detido no Norte do país, para onde se tinha posto em fuga.

O suspeito vai ser agora presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação, sendo o responsável pelo inquérito o Ministério Público de Portimão.

Temas: Polícia Judiciária Portimão Homicídio

Crime e Justiça

Prisão preventiva para suspeito de 12 assaltos a residências em Aveiro

Há 40 min

Detido homem que tentou matar outro em Portimão ao defender amigo

Há 1h e 58min

Detido em flagrante delito por crimes de pornografia de menores em Sintra

Há 2h e 48min

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Pela primeira vez num século, Canadá estuda cenário de hipotética invasão dos EUA

21 jan, 21:13

Autoridades investigam utentes que receberam Ozempic a mais da médica campeã de receitas. Um deles comprou 23 embalagens por mês

Ontem às 07:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Neve no Porto, Braga e mais três distritos. Há aviso vermelho por várias horas

Ontem às 09:15

Reunificação do 1.º e 2.º ciclos entra em vigor já no próximo ano. FNE queixa-se de não ter sido ouvida antes do anúncio

21 jan, 12:45

Benfica 3, FC Porto 1, Sporting 1: feito histórico em Alvalade entra para clube de luxo

21 jan, 09:43

Adolescente de 15 anos morre após ser baleado na Amadora. PSP reforça segurança no local

Ontem às 22:50

Zelensky criticou a Europa e França só demorou cinco minutos a responder

Ontem às 15:52

Europa mostrou os dentes e Trump piscou os olhos: como uma "opção nuclear" travou a guerra pela Gronelândia

Hoje às 07:00

Ao dia 1.429, Zelensky virou a agulha para criticar a Europa em toda a linha

Ontem às 14:39

Novo acidente de comboio em Espanha faz pelo menos cinco feridos

Ontem às 11:45

A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Ontem às 19:51