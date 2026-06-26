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Detinha e partilhava pornografia de menores "de forma reiterada": foi detido pela PJ em Faro

Agência Lusa , TFR
Há 54 min
Polícia Judiciária (PJ)
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O suspeito vai ainda ser presente a tribunal para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial e aplicação das eventuais medidas de coação

As autoridades policiais detiveram, na quinta-feira, um homem de 24 anos suspeito de pornografia de menores, em Lagoa, no distrito de Faro, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquele órgão de polícia de investigação criminal adianta que o detido está acusado de autoria de vários crimes de posse e envio de ficheiros com pornografia de menores.

Segundo a PJ, o detido detinha e partilhava, “pelo menos desde 2023”, conteúdos de exploração sexual de menores, “de forma reiterada”, através de dispositivos informáticos.

O suspeito vai ainda ser presente a tribunal para ser submetido ao primeiro interrogatório judicial e aplicação das eventuais medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Portimão, concluiu.

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Temas: Polícia Judiciária Pornografia de menores Lagoa Faro
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