Engravidou a filha e transmitiu-lhe uma doença contagiosa. Pai detido em Lisboa por abuso sexual

Há 1h e 39min

Segundo a PJ, os factos ocorreram em julho de 2025, quando o alegado agressor passava férias com a sua família, em Portalegre, e mais tarde, em setembro do mesmo ano, quando transportava a filha de carro da escola para casa da mãe, em Queluz

Um homem de 54 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de ter abusado sexualmente da filha menor, em Portalegre e Queluz, que engravidou e a quem transmitiu uma doença contagiosa de que era portador, anunciaram esta sexta-feira as autoridades

A Polícia Judiciária (PJ) explicou, em comunicado, que o homem, detido na quinta-feira em Lisboa, é suspeito da prática de três crimes de abuso sexual sobre a sua filha menor de idade e de um crime de propagação de doença contagiosa.

Segundo a PJ, os factos ocorreram em julho de 2025, quando o alegado agressor passava férias com a sua família, em Portalegre, e mais tarde, em setembro do mesmo ano, quando transportava a filha de carro da escola para casa da mãe, em Queluz.

“Em resultado destes abusos, a menor acabou por engravidar, tendo a gestação do feto sido interrompida por aborto espontâneo”, adiantou.

Uma fonte desta polícia, contactada pela agência Lusa, indicou que o homem, além de ter engravidado a filha de 17 anos, também lhe transmitiu uma doença contagiosa de que era portador, sem precisar qual, na sequência dos alegados abusos.

“Realizados exames aos perfis de ADN do feto, da menor e do pai desta, o suspeito veio a ser identificado como dador paterno”, acrescentou.

O detido vai ser presente, no sábado, ao Tribunal de Portalegre para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação das medidas de coação.