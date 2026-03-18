PJ desfaz rede milionária de falsa venda de imóveis de luxo na Grande Lisboa 

Henrique Machado
Há 38 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Entre os detidos há solicitadores - utilitários ao esquema de falsificação de documentos

A Polícia Judiciária desmantelou esta terça-feira uma rede de burlas milionárias na Grande Lisboa, com a detenção de nove suspeitos por ligações a uma esquema de vendas simuladas de casas de luxo, que lesaram os compradores em mais de 10 milhões de euros na aquisição de cerca de dez imóveis, apurou a CNN Portugal. 

Respondem por associação criminosa, falsificação de documentos, burlas qualificadas e branqueamento de capitais, entre outros crimes, num esquema que passava, primeiro, pelo simular da aquisição dos imóveis aos verdadeiros proprietários - através do forjar de escrituras e outros documentos. Algo que era feito à revelia das vítimas, algumas de nacionalidade chinesa que tinham adquirido as casas por valores milionários ao abrigo de processos de obtenção de vistos gold, para circulação no espaço Schengen.

Depois, a rede anunciava a venda das casas em imobiliárias - e, encontrando compradores, ficava com os sinais destas vítimas, que pagavam logo cerca de 10% do valor da futura aquisição, em contratos de compra e venda. Ao que a CNN apurou, a rede chegava a mostrar o interior das casas aos compradores, através da mudança de fechaduras e de invasão de propriedade.

Entre os detidos há solicitadores - utilitários ao esquema de falsificação de documentos.

Temas: Polícia Judiciária Burlas milionárias Grande Lisboa Suspeitos

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