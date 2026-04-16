Barcelos. Homem de 66 anos encontrado morto com sinais de agressão

Há 1h e 56min

Polícia Judiciária foi acionada e assumiu a investigação do caso

Um homem de 66 anos foi transportado já sem vida para o Serviço de Urgência do Hospital de Barcelos, na noite desta quarta-feira, apresentando sinais evidentes de agressão.

A TVI e CNN Portugal sabem que existem indícios de que o corpo terá sido removido da sua residência, localizada na freguesia de Pedra Furada, após o óbito, sem que as autoridades tivessem sido previamente notificadas.

Perante as circunstâncias suspeitas, a Polícia Judiciária foi acionada e assumiu a investigação do caso. A GNR preservou o local da residência da vítima até à chegada dos inspetores, de forma a garantir a recolha de eventuais provas.

Até ao momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a identidade da vítima ou possíveis suspeitos. As autoridades encontram-se a investigar as circunstâncias da morte, não sendo descartada a hipótese de crime.