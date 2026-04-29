Operação "Teia Branca II". PJ detém suspeito e apreende 4,8 milhões escondidos em carrinha

Esta ação surge na sequência da operação “Teia Branca”, realizada em fevereiro
A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de integrar uma rede de tráfico internacional de droga, no âmbito da operação “Teia Branca II”, realizada nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria e Aveiro. A investigação resultou ainda na constituição de seis arguidos e na apreensão de cerca de 4,8 milhões de euros em numerário, ocultos num compartimento falso de uma carrinha.
Em comunicado, a PJ esclarece que a operação incluiu várias buscas domiciliárias e não domiciliárias e que foram apreendidos um iate, um veleiro, duas viaturas de alta gama e diversas obras de arte.
"Esta organização, parcialmente desmantelada na operação “Teia Branca”, realizada no passado mês de fevereiro, visava a introdução, na Península Ibérica, de elevadas quantidades de cocaína e haxixe, por via marítima, para posterior distribuição, por via terrestre, para outros países europeus", adianta na nota.
Esta ação surge na sequência da operação “Teia Branca”, realizada em fevereiro, que levou à detenção de cinco cidadãos estrangeiros e à apreensão de 1.500 quilos de cocaína, além de armas, veículos de luxo, embarcações rápidas e bens de elevado valor.
O detido, apontado como responsável pela logística da rede, será presente a primeiro interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal.