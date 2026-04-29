Operação "Teia Branca II". PJ detém suspeito e apreende 4,8 milhões escondidos em carrinha

Há 1h e 30min

O detido, responsável por toda a logística da organização criminosa, irá ser presente, hoje, no TCIC, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

A operação policial agora realizada contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Sul e dos Departamentos de Investigação Criminal de Leiria e de Aveiro.

A “Teia Branca II” ocorreu na sequência das diligências realizadas em fevereiro, altura em que foram detidos cinco cidadãos estrangeiros e apreendidos 1.500 kgs de cocaína, 22 viaturas automóveis de gama alta, 5 motociclos, 7 embarcações de alta velocidade (EAV’s), 7 galeras, 6 metralhadoras AK47, uma pistola-metralhadora VZ61 Skorpion, 2 pistolas Glock, vários carregadores de municiamento rápido, 1.300 munições, documentação falsa e artigos de joalharia de luxo de valor superior a dois milhões de euros.

Esta ação surge na sequência da operação “Teia Branca”, realizada em fevereiro

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de integrar uma rede de tráfico internacional de droga, no âmbito da operação “Teia Branca II”, realizada nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria e Aveiro. A investigação resultou ainda na constituição de seis arguidos e na apreensão de cerca de 4,8 milhões de euros em numerário, ocultos num compartimento falso de uma carrinha.

Em comunicado, a PJ esclarece que a operação incluiu várias buscas domiciliárias e não domiciliárias e que foram apreendidos um iate, um veleiro, duas viaturas de alta gama e diversas obras de arte.

"Esta organização, parcialmente desmantelada na operação “Teia Branca”, realizada no passado mês de fevereiro, visava a introdução, na Península Ibérica, de elevadas quantidades de cocaína e haxixe, por via marítima, para posterior distribuição, por via terrestre, para outros países europeus", adianta na nota.

Esta ação surge na sequência da operação “Teia Branca”, realizada em fevereiro, que levou à detenção de cinco cidadãos estrangeiros e à apreensão de 1.500 quilos de cocaína, além de armas, veículos de luxo, embarcações rápidas e bens de elevado valor.

O detido, apontado como responsável pela logística da rede, será presente a primeiro interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal.