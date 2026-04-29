Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Operação "Teia Branca II". PJ detém suspeito e apreende 4,8 milhões escondidos em carrinha

Andreia Miranda
Há 1h e 30min
Polícia Judiciária (Getty Images)

A “Teia Branca II” ocorreu na sequência das diligências realizadas em fevereiro, altura em que foram detidos cinco cidadãos estrangeiros e apreendidos 1.500 kgs de cocaína, 22 viaturas automóveis de gama alta, 5 motociclos, 7 embarcações de alta velocidade (EAV’s), 7 galeras, 6 metralhadoras AK47, uma pistola-metralhadora VZ61 Skorpion, 2 pistolas Glock, vários carregadores de municiamento rápido, 1.300 munições, documentação falsa e artigos de joalharia de luxo de valor superior a dois milhões de euros.

A operação policial agora realizada contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Sul e dos Departamentos de Investigação Criminal de Leiria e de Aveiro.

O detido, responsável por toda a logística da organização criminosa, irá ser presente, hoje, no TCIC, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

Esta ação surge na sequência da operação “Teia Branca”, realizada em fevereiro

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de integrar uma rede de tráfico internacional de droga, no âmbito da operação “Teia Branca II”, realizada nos distritos de Faro, Lisboa, Leiria e Aveiro. A investigação resultou ainda na constituição de seis arguidos e na apreensão de cerca de 4,8 milhões de euros em numerário, ocultos num compartimento falso de uma carrinha.

Em comunicado, a PJ esclarece que a operação incluiu várias buscas domiciliárias e não domiciliárias e que foram apreendidos um iate, um veleiro, duas viaturas de alta gama e diversas obras de arte.

"Esta organização, parcialmente desmantelada na operação “Teia Branca”, realizada no passado mês de fevereiro, visava a introdução, na Península Ibérica, de elevadas quantidades de cocaína e haxixe, por via marítima, para posterior distribuição, por via terrestre, para outros países europeus", adianta na nota.

Esta ação surge na sequência da operação “Teia Branca”, realizada em fevereiro, que levou à detenção de cinco cidadãos estrangeiros e à apreensão de 1.500 quilos de cocaína, além de armas, veículos de luxo, embarcações rápidas e bens de elevado valor.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O detido, apontado como responsável pela logística da rede, será presente a primeiro interrogatório no Tribunal Central de Instrução Criminal.

Temas: Policia Judiciária Operação Investigação Teia Branca II
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Casal detido com droga em Peniche transportava quatro crianças no carro

Há 15 min

Portugal registou 3.237 casos de violência sexual e 494 de violação em 2024

Há 1h e 2min

Operação "Teia Branca II". PJ detém suspeito e apreende 4,8 milhões escondidos em carrinha

Há 1h e 30min

Refugiado iraquiano agredido e roubado por grupo de jovens em Lisboa. PSP procura suspeitos

Hoje às 09:45
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

"Houve necessidade de ultrapassar a barreira do som": estrondo semelhante a explosão na Figueira da Foz foi um caça da Força Aérea

Ontem às 14:29

Operação Influencer: impressões digitais junto aos 75 mil euros de Vitor Escária são de quatro agentes da PSP sem luvas

Ontem às 20:20

Como funciona a rede secreta que mantém o petróleo iraniano a fluir para a China

27 abr, 21:23

Víbora-de-fosseta, cobra-voadora e lagartixas entre as novas espécies descobertas em cavernas do Camboja

26 abr, 17:00

Adolescente francês arrisca dois anos de prisão em Singapura por lamber uma palhinha

Ontem às 12:15

"Uma dinâmica extraordinária em Sines": a escuta com o amigo que apanha António Costa em falso 

Ontem às 11:06

Choque no Médio Oriente: Emirados Árabes Unidos anunciam saída da OPEP

Ontem às 13:48

Mercadona está a contratar para loja que abre em outubro. Dá férias extra, contrato efetivo e prémios

22 abr, 19:00

Euromilhões: veja se acertou na chave desta terça-feira

Ontem às 20:27

Emigraram para trabalhar, regressaram para investir: Jorge e Pedro fizeram carreira lá fora e apostam agora no seu país

Hoje às 08:00

"As unidades retiraram-se". Como Vladimir Putin está a perder o controlo do Mali

Ontem às 17:37

Dupla assalta ourivesaria em Almada à mão armada. Mulher ficou ferida 

Ontem às 18:26