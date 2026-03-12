Operação Ghost Trip. Dois arguidos por acesso ilegítimo e burla informática

Andreia Miranda
Há 35 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

 

 

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Guimarães.

Foram também apreendidas armas e munições ilegais

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve dois suspeitos em Santa Maria da Feira no âmbito da operação “Ghost Trip”, por alegados crimes de acesso ilegítimo e burla informática e nas comunicações.

"Em causa está o acesso não autorizado à conta da empresa, através da qual foram efetuadas diversas reservas não autorizadas, envolvendo companhias aéreas, unidades hoteleiras, cruzeiros e parques temáticos, no valor global superior a 14 mil euros", refere a PJ em comunicado.

Durante a operação foram realizadas duas buscas domiciliárias, com apreensão de equipamento informático e documentação relevante para a investigação, acompanhada por especialistas da Polícia Científica.

Numa das buscas, "os inspetores localizaram ainda, duas armas de fogo e dezenas de munições de diferentes calibres, cujo titular não possuía licença de uso e porte de arma válida".

"Por esse motivo, foi o mesmo detido em flagrante delito pela prática do crime de detenção de arma proibida, tendo sido posteriormente restituído à liberdade", acrescenta.

O inquérito, que visa esclarecer integralmente os factos, está a cargo do Ministério Público de Guimarães.

Temas: Polícia Judiciária Operação Ghost Trip Burla informática Acesso ilegítimo

Crime e Justiça

Operação Ghost Trip. Dois arguidos por acesso ilegítimo e burla informática

Há 35 min

Ministério Público arquiva queixa contra cartazes do Chega sobre ciganos e Bangladesh

Ontem às 21:10

Mais dois polícias garantem ter visto faca junto ao corpo de Odair Moniz

Ontem às 21:05

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

Ontem às 18:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Combustíveis voltam a subir: gasóleo já está 24 cêntimos mais caro

Ontem às 09:52

"Graves irregularidades sanitárias": PSP encerra restaurante de buffet em Sintra

Ontem às 09:57

Ginecologista gerou dezenas de filhos com próprio sémen em tratamentos de fertilidade

Ontem às 05:57

Ataque ao Irão pressiona taxas Euribor e já ameaça prestações do crédito à habitação

Ontem às 07:00

Um único herdeiro poderá pedir venda de imóvel sem acordo familiar, prevê nova lei do Governo

Hoje às 07:13

"Não quero morrer aqui". Harvey Weinstein admite "flirts excessivos" e gostava de ser lembrado por "Pulp Fiction": a primeira entrevista na prisão

Ontem às 12:12

Sócrates está a utilizar um mecanismo "para um fim que a lei nunca previu que fosse utilizado". "Solução" está na mão dos juízes

Ontem às 18:00

Bodo 3-0 Sporting || Real Madrid 3-0 Man. City || PSG 5-2 Chelsea || Leverkusen 1-1 Arsenal

Ontem às 20:00

"Remoção de olhos e testículos, amputações, rotura de bexigas": duas pessoas furaram o bloqueio à internet no Irão e relatam acontecimentos "insuportáveis"

7 mar, 08:00

Polónia está a construir o primeiro escudo antidrone da União Europeia

10 mar, 13:01

Há uma matéria-prima ainda mais vital do que o petróleo e o gás no Médio Oriente - e está em risco à medida que a guerra se intensifica

Ontem às 11:46

Euromilhões: esta é a chave que vale 209 milhões de euros

10 mar, 20:33