Operação Ghost Trip. Dois arguidos por acesso ilegítimo e burla informática

Há 35 min

Foram também apreendidas armas e munições ilegais

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, deteve dois suspeitos em Santa Maria da Feira no âmbito da operação “Ghost Trip”, por alegados crimes de acesso ilegítimo e burla informática e nas comunicações.

"Em causa está o acesso não autorizado à conta da empresa, através da qual foram efetuadas diversas reservas não autorizadas, envolvendo companhias aéreas, unidades hoteleiras, cruzeiros e parques temáticos, no valor global superior a 14 mil euros", refere a PJ em comunicado.

Durante a operação foram realizadas duas buscas domiciliárias, com apreensão de equipamento informático e documentação relevante para a investigação, acompanhada por especialistas da Polícia Científica.

Numa das buscas, "os inspetores localizaram ainda, duas armas de fogo e dezenas de munições de diferentes calibres, cujo titular não possuía licença de uso e porte de arma válida".

"Por esse motivo, foi o mesmo detido em flagrante delito pela prática do crime de detenção de arma proibida, tendo sido posteriormente restituído à liberdade", acrescenta.

O inquérito, que visa esclarecer integralmente os factos, está a cargo do Ministério Público de Guimarães.