Operação Cinderela. Dez detidos por associação criminosa, corrupção e burla qualificada

Andreia Miranda
Há 51 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Foram realizadas 18 buscas domiciliárias e não domiciliárias a residências, empresas e escritórios de advogados

A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Norte, realizou uma operação policial nas áreas do Grande Porto, Aveiro e Coimbra, que culminou na detenção de 10 pessoas, entre as quais três ex-administradores de insolvência, um advogado e seis empresários e comerciantes.

Em comunicado, a PJ adianta que os "detidos encontram-se indiciados pela prática dos crimes de associação criminosa, corrupção, burla qualificada, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, que terão sido praticados, pelo menos, entre 2023 e 2025".

Segundo a PJ, a investigação "incide sobre a atuação organizada e concertada dos suspeitos em processos de insolvência e/ou recuperação de empresas, no âmbito das suas funções profissionais".

O alegado esquema permitia "beneficiar insolventes e viabilizar a apropriação de património em prejuízo dos credores reais".

"Através de pessoas singulares e/ou coletivas da sua confiança, que se apresentavam com créditos fictícios e documentação forjada, garantiam o imediato reconhecimento de credores sem a devida comprovação da dívida. Estes créditos fictícios, além de permitirem a apropriação imediata de bens móveis ou imóveis, asseguravam a aprovação dos planos de recuperação, para que os devedores pudessem tirar proveito dos seus efeitos, suspendendo a ação dos reais credores e dissipando o património existente.", lê-se ainda.

No âmbito da operação “Cinderela”, foram realizadas 18 buscas domiciliárias e não domiciliárias a residências, empresas e escritórios de advogados. Foram apreendidos diversos elementos probatórios, incluindo documentação, material informático, quantias monetárias, objetos de luxo e viaturas de gama alta.

A operação envolveu cerca de 80 inspetores da Diretoria do Norte da PJ e contou ainda com o apoio de uma equipa de análise digital da UNC3T.

Os detidos, com idades entre os 44 e os 77 anos, vão ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e eventual aplicação de medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária Operação Cinderela Detidos

Crime e Justiça

Operação Cinderela. Dez detidos por associação criminosa, corrupção e burla qualificada

Há 51 min

Crânio humano encontrado numa área florestal em Braga

Há 1h e 15min

Mulher encontrada morta em casa de alterne em Pombal. PJ investiga

Há 1h e 19min

Operação de combate ao tráfico de droga em Castanheira do Ribatejo. GNR já fez detenções

Há 1h e 44min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Trovoada, rajadas até 120 km/h e ondas que podem atingir os 11 metros: há nova depressão a caminho de Portugal

1 mar, 20:03

A Regina já chegou mas vai piorar: vento, chuva, neve

Ontem às 13:25

Na lógica do Irão a base das Lajes é um alvo militar - mas não há nenhum míssil iraniano capaz de fazer esse trajeto

1 mar, 16:58

Comprou uma casa barata em Itália pelo estilo de vida - depois, a saúde do filho melhorou drasticamente

1 mar, 09:00

Reino Unido, França e Alemanha admitem entrar no conflito e até já falam em ataques ao Irão

1 mar, 20:53

"Isto é uma ameaça a todos, não apenas ao Irão, à Rússia ou à China, mas a todos – incluindo os EUA". Europa vai entrar na era da "dissuasão avançada"

Ontem às 20:00

Alemães alertam para mais ataques do Irão a território europeu e pedem adoção de medidas de proteção

1 mar, 13:18

Trump ficou surpreendido com uma coisa que o Irão fez e garante: "Ainda nem sequer começámos a atacá-los com força"

Ontem às 15:45

Achava que os preços dos combustíveis iam esperar? Esqueça: já subiram

Hoje às 07:30

A Europa está em alerta por causa do Irão e "um ataque de lobo solitário é uma possibilidade". E Portugal? "Nós estamos na periferia, o terrorismo quer as manchetes"

Ontem às 07:00

Há redes chinesas que controlam toda a cadeia de fraude ao IVA na UE

Ontem às 06:06

Governo conseguiu retirar de carro dois portugueses que estavam no Irão. Outros 11 querem ficar

1 mar, 18:33