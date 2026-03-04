Abusou das enteadas com a conivência da mãe das menores e filmou os crimes

Há 1h e 45min

Casal foi detido em Montemor-o-Novo

Um homem, de 55 anos, e uma mulher, de 49, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por alegado abuso sexual de menores, pornografia de menores e aliciamento de menor, em Montemor-o-Novo.

Em comunicado, a PJ anunciou que os dois suspeitos, sobre os quais existem “fortes indícios” da prática daqueles crimes, foram detidos pela Unidade Local de Investigação Criminal de Évora (ULIC) daquela polícia de investigação criminal.

“As vítimas são duas adolescentes, atualmente com 13 e 14 anos, filhas da suspeita, com quem o homem vivia”, adiantou a Judiciária, revelando ainda que “os factos ocorreram na casa de morada de família, em Montemor-o-Novo, desde abril de 2025”.

De acordo com o comunicado, na sequência da investigação desenvolvida pela ULIC de Évora da PJ, originada por uma denúncia efetuada pela escola, foram reunidos “elementos probatórios que indiciam que o homem terá abusado sexualmente da enteada mais velha, à data dos factos com 13 anos”.

Além disso, terá procurado “também aliciar a mais nova [para a realização do] mesmo tipo de práticas”, pode ler-se.

Segundo a PJ, “os abusos terão ocorrido de forma regular e reiterada, com a conivência da progenitora das menores, tendo ainda o suspeito gravado imagens dos atos cometidos”.

Contactada pela agência Lusa, fonte policial disse que ambos os detidos vão “ser presentes hoje ao juiz de instrução criminal em Évora”, nas instalações locais do Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP).