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Paulo Dias
Paulo Dias é especialista internacional em Segurança Pública e investigador académico em Relações Internacionais. Tem vasta experiência na área de investigação criminal, colaborando de perto com as mais variadas autoridades portuguesas, incluindo a Polícia Judiciária.

"Teia Branca II": Seguir o dinheiro e reforçar a cooperação internacional

Há 1h e 10min

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A operação “Teia Branca II”, conduzida pela Polícia Judiciária em articulação com o Ministério Público, constitui mais do que um êxito operacional no combate ao tráfico internacional de estupefacientes. Representa, acima de tudo, um retrato fiel da evolução do crime organizado contemporâneo: redes cada vez mais estruturadas, transnacionais e profundamente ligadas ao crime económico-financeiro.

Os factos conhecidos são eloquentes. Após a primeira fase da operação, realizada em fevereiro, foram apreendidos 1.500 quilogramas de cocaína, 22 viaturas de gama alta, 5 motociclos, 7 embarcações de alta velocidade para transporte de droga em alto mar, 7 camiões para armazenar as mesmas embarcações, armamento pesado, munições, documentação falsa e joalharia de luxo avaliada em mais de dois milhões de euros. Agora, numa segunda fase, foi detido aquele que a PJ aponta como o responsável por toda a logística da organização criminosa, estrutura que visava a introdução de elevadas quantidades de cocaína e haxixe na Península Ibérica por via marítima, para posterior distribuição terrestre por vários países europeus, o que se define como capilaridade da distribuição.

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Este caso demonstra, de forma inequívoca, que o tráfico de droga deixou há muito de ser um fenómeno criminal isolado. Hoje, está de mãos dadas com o branqueamento de capitais, a fraude documental, a ocultação patrimonial e a utilização de empresas ou ativos de luxo para dissimular a origem ilícita dos fundos.

Em termos jurídicos, estamos perante condutas que encontram enquadramento direto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 15/93, que criminaliza o tráfico de estupefacientes, bem como no artigo 368.º-A do Código Penal, relativo ao crime de branqueamento de capitais, e no artigo 299.º do Código Penal, respeitante à associação criminosa. Acresce a relevância da Lei n.º 83/2017, que estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

A experiência judiciária e policial tem demonstrado que o verdadeiro poder destas organizações reside menos na droga em si e mais na sua capacidade de transformar lucro ilícito em património aparentemente legítimo. Viaturas de luxo, embarcações rápidas, joias, numerário ocultado, documentação falsa e eventuais estruturas empresariais são, muitas vezes, a face visível de uma engenharia financeira montada para sustentar o crime organizado.

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É precisamente por isso que seguir o dinheiro é, hoje, tão importante quanto intercetar a droga.

Outro elemento que importa destacar nesta operação é a cooperação internacional, sem a qual operações desta dimensão dificilmente alcançariam o mesmo grau de eficácia.

O tráfico marítimo de estupefacientes opera em rotas internacionais, atravessa fronteiras e explora diferentes jurisdições. O combate a estas redes exige, inevitavelmente, mecanismos robustos de partilha de informação, auxílio judiciário mútuo e cooperação policial transfronteiriça.

Instrumentos como a Convenção de Viena de 1988, a Convenção de Palermo, a ação coordenada através da Europol e da Eurojust, bem como os diversos acordos europeus em matéria penal, assumem aqui importância decisiva. A cooperação internacional não é um mero complemento, é, sem dúvida, o segredo do sucesso.

Neste contexto, merece particular destaque a forma exímia como a Polícia Judiciária, de mãos dadas com o Ministério Público, conduziu a ação. A articulação entre a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, a Diretoria do Sul e os Departamentos de Investigação Criminal de Portimão, Leiria e Aveiro demonstra um nível elevado de coordenação, competência técnica e visão estratégica.

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Estou certo de que a investigação prossegue e que novos desenvolvimentos poderão ainda revelar a verdadeira dimensão desta rede.

Se há uma conclusão a retirar da operação “Teia Branca II”, é esta: o combate ao narcotráfico moderno exige uma resposta integrada entre investigação criminal, investigação financeira e cooperação internacional. É nessa convergência que reside a eficácia do Estado de direito em enfrentar a criminalidade organizada.

Temas: Polícia Judiciária Ministério Público Teia Branca II
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