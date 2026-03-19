MP critica atrasos da PJ em investigações de corrupção e alerta para falta de meios

O Minis­té­rio Público (MP) cri­tica a Polí­cia Judi­ci­á­ria (PJ) pelo atraso nas inves­ti­ga­ções de cri­mes de com­bate pri­o­ri­tá­rio, uma situ­a­ção que se veriﬁca com “par­ti­cu­lar inten­si­dade” nos inqu­é­ri­tos de cor­rup­ção e cri­mi­na­li­dade conexa. Isso mesmo é refe­rido no rela­tó­rio de balanço da lei de polí­tica cri­mi­nal que deﬁniu os cri­mes de inves­ti­ga­ção pri­o­ri­tá­ria entre 2023 e 2025, em que tam­bém se alerta para os pro­ble­mas decor­ren­tes da falta de pro­cu­ra­do­res, oﬁciais de jus­tiça e peri­tos. Hoje, dis­cute-se no Par­la­mento a lei que vai deﬁnir as pri­o­ri­da­des e ori­en­ta­ções da polí­tica cri­mi­nal entre 2025 e 2027.

“Rela­ti­va­mente à PJ, foi refe­ren­ci­ado que, para além das ques­tões rela­ti­vas aos atra­sos na rea­li­za­ção de perí­cias, os inqu­é­ri­tos per­ma­ne­cem em inves­ti­ga­ção durante perí­o­dos de tempo muito alar­ga­dos, mesmo depois de, em arti­cu­la­ção com aquele órgão de polí­cia cri­mi­nal, o

MP redeﬁnir as pri­o­ri­da­des”, lê-se no rela­tó­rio, que foi divul­gado pela Assem­bleia da Repú­blica este mês. Os atra­sos não são exclu­si­vos da PJ, mas esta é par­ti­cu­lar­mente visada no rela­tó­rio, pro­va­vel­mente por­que tem com­pe­tên­cia exclu­siva para inves­ti­gar mui­tos dos cri­mes de com­bate pri­o­ri­tá­rio.

“A demora na rea­li­za­ção do inqu­é­rito por parte dos órgãos de polí­cia cri­mi­nal foi trans­ver­sal­mente ano­tada pelas estru­tu­ras do MP como um dos fac­to­res que influ­en­ci­a­ram nega­ti­va­mente a exe­cu­ção das pri­o­ri­da­des de polí­tica cri­mi­nal, com par­ti­cu­lar inci­dên­cia na PJ e nos órgãos de polí­cia cri­mi­nal de com­pe­tên­cia especíﬁca [no caso dos cri­mes ﬁscais a auto­ri­dade tri­bu­tá­ria, nos con­tra a Segu­rança Social, o pró­prio ins­ti­tuto]”, refere o docu­mento.

O rela­tó­rio diz que os atra­sos se ﬁzeram sen­tir essen­ci­al­mente em áreas como a cri­mi­na­li­dade eco­nó­mico-ﬁna­nceira, a ciber­cri­mi­na­li­dade, os cri­mes sexu­ais, os cri­mes ﬁscais e con­tra a Segu­rança Social, que cons­tam todos do rol das pri­o­ri­da­des 2023-2025.

Ape­sar dos pro­ble­mas refe­ri­dos, nota-se que “gene­ri­ca­mente” existe uma “boa arti­cu­la­ção do MP com os órgãos de polí­cia cri­mi­nal”, que se esfor­çam por res­pon­der “mal­grado as vicis­si­tu­des decor­ren­tes da insuﬁciência” de meios huma­nos, mate­ri­ais e téc­ni­cos.

“No âmbito da inves­ti­ga­ção dos cri­mes de cor­rup­ção e cri­mi­na­li­dade conexa, bem como do crime de bran­que­a­mento, maté­rias que inte­gram, mai­o­ri­ta­ri­a­mente, a com­pe­tên­cia exclu­siva da PJ, os cons­tran­gi­men­tos já refe­ri­dos ﬁzeram-se sen­tir com par­ti­cu­lar inten­si­dade. Com efeito, as suces­si­vas alte­ra­ções na com­po­si­ção das equi­pas afec­tas à inves­ti­ga­ção de deter­mi­na­dos inqu­é­ri­tos, ali­a­das à demora na sua recom­po­si­ção, têm gerado entro­pias e pro­vo­cado atra­sos signiﬁcativos na con­du­ção das inves­ti­ga­ções”, pre­cisa o MP.

Elen­cando uma séria de cau­sas que expli­cam a demora na con­clu­são das inves­ti­ga­ções, o rela­tó­rio atri­bui uma especiﬁcamente à PJ. A Pro­cu­ra­do­ri­a­Ge­ral da Repú­blica (PGR) queixa-se dos “tem­pos de tra­mi­ta­ção interna na PJ”, em par­ti­cu­lar, no “tempo decor­rido até à dis­tri­bui­ção dos inqu­é­ri­tos a um ins­pec­tor; tempo decor­rido até à apre­sen­ta­ção de um plano de inves­ti­ga­ção; tempo decor­rido na aná­lise de cor­reio elec­tró­nico/docu­men­tos; tempo decor­rido até à ela­bo­ra­ção de rela­tó­rios ﬁnais de inves­ti­ga­ção”.

O PÚBLICO con­fron­tou a PJ com todas estas aﬁrmações para que esta pudesse rea­gir, mas até ao fecho desta edi­ção não rece­beu qual­quer comen­tá­rio.

Quanto à GNR e à PSP, o MP quei­xase da “insuﬁciência ou ine­xis­tên­cia de meios téc­ni­cos que per­mi­tam sal­va­guar­dar de ime­di­ato prova con­tida em apa­re­lhos de comu­ni­ca­ção”. E, rela­ti­va­mente às inves­ti­ga­ções de vio­lên­cia domés­tica e de cri­mes con­tra víti­mas espe­ci­al­mente vul­ne­rá­veis, lamen­tam que nem todos os casos pas­sem por núcleos espe­ci­a­li­za­dos, con­si­de­rando que fora des­tes “ainda se veriﬁca alguma impre­pa­ra­ção para o aten­di­mento e inqui­ri­ção das víti­mas e para o cum­pri­mento de meca­nis­mos de infor­ma­ção”.

O MP faz ques­tão de assi­na­lar que a exe­cu­ção das pri­o­ri­da­des de inves­ti­ga­ção “foi desen­vol­vida num qua­dro de grave carên­cia de meios huma­nos, quer de magis­tra­dos do MP, quer de oﬁciais de jus­tiça”. No que toca à falta de fun­ci­o­ná­rios, dá-se como exem­plo a comarca do Porto Este, que, em 2025, tinha 13 oﬁciais de jus­tiça em falta (21% do qua­dro), e a comarca de Lei­ria, que, no ﬁnal de 2024, tinha um déﬁce de 27% no qua­dro. Tal, argu­menta-se, con­di­ci­ona o agen­da­mento e rea­li­za­ção de dili­gên­cias, o cum­pri­mento de des­pa­chos e, a par dos pro­ble­mas com equi­pa­men­tos, impos­si­bi­lita ou tor­nou morosa a digi­ta­li­za­ção da prova docu­men­tal.

A PGR reporta igual­mente a falta de peri­tos nas áreas de urba­nismo, con­ta­bi­li­dade, con­tra­ta­ção pública, ﬁsc­al­idade e direito ban­cá­rio, impor­tan­tes na inves­ti­ga­ção de cri­mes de cola­ri­nho branco. “Esta carên­cia deter­mi­nou o recurso, nem sem­pre fácil, a peri­tos exter­nos, de enti­da­des públi­cas ou pri­va­das, ou mesmo indi­vi­du­al­mente selec­ci­o­na­dos e nome­a­dos”, explica-se.

A falta de peri­tos em infor­má­tica e a demora des­sas perí­cias são indi­ca­das como dos prin­ci­pais fac­to­res de blo­queio das inves­ti­ga­ções de cri­mes com meios infor­má­ti­cos. “Tal carên­cia e demora reflec­ti­ram-se, em grande parte, no âmbito da pes­quisa e reco­lha de prova digi­tal, da qual depende, mui­tas vezes, o pros­se­gui­mento da inves­ti­ga­ção”, sub­li­nha o MP, notando que tal tem efei­tos no com­bate a diver­sos cri­mes.

A PGR refere ainda que, entre o momento da apre­en­são física dos equi­pa­men­tos onde se encon­tra a prova digi­tal e a dis­po­ni­bi­li­za­ção do seu con­te­údo aos magis­tra­dos, há mui­tos pas­sos que se têm reve­lado muito moro­sos. “Sendo fre­quente, em par­ti­cu­lar nos inqu­é­ri­tos mais com­ple­xos que cor­rem ter­mos no Depar­ta­mento Cen­tral de Inves­ti­ga­ção e Acção Penal, que decor­ram vários anos entre a rea­li­za­ção de bus­cas e a dis­po­ni­bi­li­za­ção no inqu­é­rito da tota­li­dade dos ele­men­tos de prova rele­van­tes, para aná­lise”, admite-se.