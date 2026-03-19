MP critica atrasos da PJ em investigações de corrupção e alerta para falta de meios

O Ministério Público (MP) critica a Polícia Judiciária (PJ) pelo atraso nas investigações de crimes de combate prioritário, uma situação que se veriﬁca com “particular intensidade” nos inquéritos de corrupção e criminalidade conexa. Isso mesmo é referido no relatório de balanço da lei de política criminal que deﬁniu os crimes de investigação prioritária entre 2023 e 2025, em que também se alerta para os problemas decorrentes da falta de procuradores, oﬁciais de justiça e peritos. Hoje, discute-se no Parlamento a lei que vai deﬁnir as prioridades e orientações da política criminal entre 2025 e 2027.
“Relativamente à PJ, foi referenciado que, para além das questões relativas aos atrasos na realização de perícias, os inquéritos permanecem em investigação durante períodos de tempo muito alargados, mesmo depois de, em articulação com aquele órgão de polícia criminal, o
MP redeﬁnir as prioridades”, lê-se no relatório, que foi divulgado pela Assembleia da República este mês. Os atrasos não são exclusivos da PJ, mas esta é particularmente visada no relatório, provavelmente porque tem competência exclusiva para investigar muitos dos crimes de combate prioritário.
“A demora na realização do inquérito por parte dos órgãos de polícia criminal foi transversalmente anotada pelas estruturas do MP como um dos factores que influenciaram negativamente a execução das prioridades de política criminal, com particular incidência na PJ e nos órgãos de polícia criminal de competência especíﬁca [no caso dos crimes ﬁscais a autoridade tributária, nos contra a Segurança Social, o próprio instituto]”, refere o documento.
O relatório diz que os atrasos se ﬁzeram sentir essencialmente em áreas como a criminalidade económico-ﬁnanceira, a cibercriminalidade, os crimes sexuais, os crimes ﬁscais e contra a Segurança Social, que constam todos do rol das prioridades 2023-2025.
Apesar dos problemas referidos, nota-se que “genericamente” existe uma “boa articulação do MP com os órgãos de polícia criminal”, que se esforçam por responder “malgrado as vicissitudes decorrentes da insuﬁciência” de meios humanos, materiais e técnicos.
“No âmbito da investigação dos crimes de corrupção e criminalidade conexa, bem como do crime de branqueamento, matérias que integram, maioritariamente, a competência exclusiva da PJ, os constrangimentos já referidos ﬁzeram-se sentir com particular intensidade. Com efeito, as sucessivas alterações na composição das equipas afectas à investigação de determinados inquéritos, aliadas à demora na sua recomposição, têm gerado entropias e provocado atrasos signiﬁcativos na condução das investigações”, precisa o MP.
Elencando uma séria de causas que explicam a demora na conclusão das investigações, o relatório atribui uma especiﬁcamente à PJ. A ProcuradoriaGeral da República (PGR) queixa-se dos “tempos de tramitação interna na PJ”, em particular, no “tempo decorrido até à distribuição dos inquéritos a um inspector; tempo decorrido até à apresentação de um plano de investigação; tempo decorrido na análise de correio electrónico/documentos; tempo decorrido até à elaboração de relatórios ﬁnais de investigação”.
O PÚBLICO confrontou a PJ com todas estas aﬁrmações para que esta pudesse reagir, mas até ao fecho desta edição não recebeu qualquer comentário.
Quanto à GNR e à PSP, o MP queixase da “insuﬁciência ou inexistência de meios técnicos que permitam salvaguardar de imediato prova contida em aparelhos de comunicação”. E, relativamente às investigações de violência doméstica e de crimes contra vítimas especialmente vulneráveis, lamentam que nem todos os casos passem por núcleos especializados, considerando que fora destes “ainda se veriﬁca alguma impreparação para o atendimento e inquirição das vítimas e para o cumprimento de mecanismos de informação”.
O MP faz questão de assinalar que a execução das prioridades de investigação “foi desenvolvida num quadro de grave carência de meios humanos, quer de magistrados do MP, quer de oﬁciais de justiça”. No que toca à falta de funcionários, dá-se como exemplo a comarca do Porto Este, que, em 2025, tinha 13 oﬁciais de justiça em falta (21% do quadro), e a comarca de Leiria, que, no ﬁnal de 2024, tinha um déﬁce de 27% no quadro. Tal, argumenta-se, condiciona o agendamento e realização de diligências, o cumprimento de despachos e, a par dos problemas com equipamentos, impossibilita ou tornou morosa a digitalização da prova documental.
A PGR reporta igualmente a falta de peritos nas áreas de urbanismo, contabilidade, contratação pública, ﬁscalidade e direito bancário, importantes na investigação de crimes de colarinho branco. “Esta carência determinou o recurso, nem sempre fácil, a peritos externos, de entidades públicas ou privadas, ou mesmo individualmente seleccionados e nomeados”, explica-se.
A falta de peritos em informática e a demora dessas perícias são indicadas como dos principais factores de bloqueio das investigações de crimes com meios informáticos. “Tal carência e demora reflectiram-se, em grande parte, no âmbito da pesquisa e recolha de prova digital, da qual depende, muitas vezes, o prosseguimento da investigação”, sublinha o MP, notando que tal tem efeitos no combate a diversos crimes.
A PGR refere ainda que, entre o momento da apreensão física dos equipamentos onde se encontra a prova digital e a disponibilização do seu conteúdo aos magistrados, há muitos passos que se têm revelado muito morosos. “Sendo frequente, em particular nos inquéritos mais complexos que correm termos no Departamento Central de Investigação e Acção Penal, que decorram vários anos entre a realização de buscas e a disponibilização no inquérito da totalidade dos elementos de prova relevantes, para análise”, admite-se.