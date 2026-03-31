Casal inglês detido por crimes económicos em Faro e extraditado para Chipre

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Suspeitos foram detidos no sábado

Um casal inglês foi detido pela PSP, em Faro, e vai ser extraditado para Chipre, no âmbito de mandados de detenção europeus (MDE) por branqueamento, associação criminosa, burla qualificada e falsificação de documentos,.

Num comunicado publicado no ‘site’ da Procuradoria-Geral Regional de Évora, o Ministério Público (MP) indicou que o homem, de 63 anos, e a mulher, de 54, foram detidos, no sábado, na sequência de dois MDE emitidos pelas autoridades judiciárias do Chipre.

Ambos foram detidos “para procedimento criminal pela prática do crime de branqueamento, associação criminosa, burla qualificada e falsificação de documentos”, adiantou.

Segundo o MP, os dois detidos foram presentes, na segunda-feira, no Tribunal da Relação de Évora, tendo consentido na sua entrega às autoridades cipriotas.

O tribunal determinou a extradição, “em conformidade com o promovido pelo Ministério Público”, assinalou o MP, acrescentando que os dois vão manter-se sob detenção até à sua entrega às autoridades judiciárias do Chipre.