Violou jovem de 18 anos em situação de "especial vulnerabilidade, debilidade física e sofrimento emocional"

Andreia Miranda
Há 1h e 3min
Polícia Judiciária (Getty Images)

A Polícia Judiciária deteve um homem de 27 anos, estrangeiro, fortemente indiciado da prática do crime de violação, ocorrido em Loures, na noite de 9 de fevereiro.

A vítima é uma jovem de 18 anos, que se encontra em Portugal há cerca de um mês e sofre de doença crónica, apresentando um quadro de especial vulnerabilidade, debilidade física e sofrimento emocional.

"Ambos conheceram-se na mesma data, quando a vítima se encontrava na companhia de uma amiga, tendo os três combinado reencontrar-se na mesma noite em casa da vítima. Em virtude da amiga não ter aparecido, ambos acabaram por ficar a sós, tendo o suspeito tentado induzir a vítima a práticas sexuais, o que esta recusou. Perante a recusa, o suspeito agrediu-a, com violência, vindo mesmo a constrange-la a atos sexuais contra a sua vontade.

Os factos acabaram por ser relatados à PSP que ativou esta Polícia.

Através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, foram realizadas as necessárias e urgentes diligências junto da vítima, designadamente em contexto hospitalar, no local dos factos e junto do autor dos mesmos.

Foram, assim, recolhidos os elementos de prova material que corroboraram a denúncia apresentada, procedendo-se à detenção do suspeito.

O detido, referenciado pela prática de crimes de natureza sexual, será presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.

