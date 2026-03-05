Jovem encomendava droga dos EUA para depois a vender em Portugal

Há 47 min

Autoridades encontraram um invólucro com vários quilos de droga e 4.200 euros em dinheiro

Um homem de 26 anos, suspeito de traficar droga utilizando encomendas enviadas a partir dos Estados Unidos, foi detido na quarta-feira, no Porto.

Em comunicado, esta polícia de investigação refere que o homem é suspeito de “importar liamba dos Estados Unidos, estando indiciado pela prática de um crime de tráfico de estupefacientes”.

A ação policial surgiu na sequência da deteção de uma encomenda postal suspeita, remetida para Portugal a partir dos Estados Unidos, e contou com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira no Aeroporto do Porto.

A encomenda estava declarada como um equipamento destinado à filtragem de água, mas, na verdade, “escondia um invólucro com vários quilos de canábis herbácea, suficientes para a produção de cerca de 4.400 doses individuais”, descreve a PJ.

O suspeito, residente no Porto, foi detido sem oferecer resistência.

Além do produto estupefaciente, a PJ apreendeu vários utensílios destinados à pesagem e doseamento, algumas doses de cocaína e haxixe e cerca de 4.200 euros em dinheiro.

O detido vai ser presente a um juiz de instrução criminal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.