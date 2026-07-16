Inspetor da Polícia Judiciária detido após fugir à PSP, insultar agentes e danificar viatura policial

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Inspetor foi apanhado a circular numa faixa reservada a autocarros em Lisboa e desobedeceu à ordem de paragem

Um inspetor da Polícia Judiciária (PJ) foi detido, ao final da tarde desta quinta-feira, na Rua António Saldanha, em Lisboa, após alegadamente desobedecer a uma ordem de paragem da PSP, injuriar os agentes e provocar danos numa viatura da própria PJ.

O incidente ocorreu pelas 18:00, quando uma patrulha da PSP detetou uma viatura a circular indevidamente na faixa reservada aos autocarros (BUS). Após lhe ter sido dada ordem de paragem, o condutor terá desobedecido, acabando por ser posteriormente abordado.

Durante a intervenção policial, o homem identificou-se verbalmente como elemento da Polícia Judiciária, mas terá recusado apresentar qualquer identificação.

O inspetor acabou por ser detido pelo crime de injúrias dirigidas aos agentes da PSP, tendo sido libertado mais tarde, sendo que foi enviado um auto de notícia para o Ministério Público. Durante o incidente, foram ainda registados danos numa viatura da Polícia Judiciária.

O caso foi comunicado às autoridades competentes e serão agora apuradas todas as circunstâncias da ocorrência.