PJ faz buscas na morgue do maior hospital do país por suspeitas de pagamentos indevidos

Há 1h e 38min

A investigação teve a sua origem após a denúncia de que funcionários da casa mortuária recebiam contrapartidas monetárias, pagas por diversas agências funerárias, para prepararem os corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que o levantamento dos corpos fosse efetuado de forma mais célere.

Diligências decorrem em várias residências particulares e também nas instalações da casa mortuária do Hospital de Santa Maria

A Polícia Judiciária realizou esta quinta-feira mais de uma dezena de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Em comunicado, o Ministério Público confirma que as diligências decorrem em várias residências particulares e também nas instalações da casa mortuária do Hospital de Santa Maria.

"O inquérito teve origem em denúncia do recebimento de quantias em dinheiro por funcionários desse serviço, pagas por agências funerárias, com o objetivo de os compensar pela preparação dos corpos de pessoas falecidas em meio hospitalar, permitindo, dessa forma, que as agências envolvidas procedessem ao levantamento dos corpos de forma mais célere. Factos que são suscetíveis de integrar a eventual prática do crime de recebimento ou oferta indevidos de vantagem", lê-se no comunicado.

Ainda de acordo com o MP, a casa mortuária do maior hospital do país foi um dos alvos das buscas.

Também em comunicado, a PJ apelida a operação de "Rigor Mortis" e confirma a realização de dez buscas domiciliárias e uma busca na casa mortuária.

"No decurso das buscas, na qual participou um juiz e um magistrado do Ministério Público, foram apreendidos elementos probatórios relevantes para a investigação, que serão agora objeto de análise".

Nas buscas participam inspetores da Polícia Judiciária, um magistrado do Ministério Público e um juiz. A investigação continua sob direção da 3.ª secção do DIAP de Lisboa, com a coadjuvação da PJ.