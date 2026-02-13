PJ deteve suspeito de tentativa de homicídio em Valpaços

Agência Lusa , AM
Há 1h e 18min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Tentativa de homicídio aconteceu na madrugada de quinta-feira

Um homem de 58 anos foi detido pela suspeita de ter tentado matar, com disparos de arma fogo, um outro homem no concelho de Valpaços, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

A PJ, em comunicado, disse que a tentativa de homicídio aconteceu na madrugada de quinta-feira na sequência de um conflito preexistente entre o suspeito e a vítima, um homem de 53 anos, ambos residentes na mesma localidade, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

A Judiciária concretizou que o agressor terá “efetuado disparos com arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a em órgãos vitais e colocando em perigo a sua vida”.

O suspeito, detido por suspeita de tentativa de homicídio e detenção de arma proibida, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

Segundo a PJ, a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público.

Temas: Polícia Judiciária Homicídio Suspeito Valpaços

País

02:24

É aqui que tudo se decide para Coimbra e as "expectativas são positivas"

Há 2 min
02:42

Com receio de uma cheia que pode ser centenária, Coimbra está assim

Há 7 min

Condenado por violência detido pela PJ em Faro e extraditado para França

Há 19 min

"Somos muito maus a aprender com os erros" e isso ajuda a explicar porque é que parte da A1 ruiu e Coimbra está como está

Há 23 min
Mais País

Mais Lidas

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Ontem às 13:44

Investigação Sol: há suspeitas de que Santos Silva e a família Pinto de Sousa continuem a ser testas de ferro de Sócrates

Ontem às 20:03

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Ontem às 13:24
opinião
Rui Santos

A Mensagem de Rui Santos para a "Dona Vergonha", com "cc" para AVB: "Não tens nenhuma noção do que é competir limpo, pois não?"

11 fev, 11:56
opinião
Miguel Sousa Tavares

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura a propósito da destruição do país

Ontem às 22:55

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19

Dono atirou cão para barragem da Guarda e foi condenado por abandono

10 fev, 13:05

Portugal prepara-se para proibir acesso livre dos menores às redes sociais. Coimas podem chegar aos dois milhões de euros

Ontem às 07:00

Coimbra prepara-se para "cheia centenária" e para retirar 9.000 pessoas das zonas urbanas

Ontem às 21:52

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Hoje às 06:50

Há uma guerra aberta entre a Universidade Nova e a Nova SBE. O inglês é o cerne da questão

Ontem às 20:44