PJ deteve suspeito de tentativa de homicídio em Valpaços

Há 1h e 18min

Tentativa de homicídio aconteceu na madrugada de quinta-feira

Um homem de 58 anos foi detido pela suspeita de ter tentado matar, com disparos de arma fogo, um outro homem no concelho de Valpaços, anunciou a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

A PJ, em comunicado, disse que a tentativa de homicídio aconteceu na madrugada de quinta-feira na sequência de um conflito preexistente entre o suspeito e a vítima, um homem de 53 anos, ambos residentes na mesma localidade, no concelho de Valpaços, distrito de Vila Real.

A Judiciária concretizou que o agressor terá “efetuado disparos com arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a em órgãos vitais e colocando em perigo a sua vida”.

O suspeito, detido por suspeita de tentativa de homicídio e detenção de arma proibida, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

Segundo a PJ, a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público.