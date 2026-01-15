PJ detém suspeito de ter matado familiar e queimado o corpo em Felgueiras

Há 1h e 9min

Homem de 26 anos é suspeito de ter assassinado um familiar de 64 anos no dia 9 de dezembro de 2025

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 26 anos, suspeito de em 9 de dezembro, em Felgueiras, no distrito do Porto, ter assassinado um familiar de 64, revelou esta quinta-feira em comunicado aquela polícia de investigação.

Segundo a PJ, o suspeito “ter-se-á desentendido com a vítima por motivo fútil, agredindo-a com um objeto corto contundente na cabeça”.

A agressão “provocou a morte do agredido”, cujo cadáver depois foi “queimado” pelo suspeito, descreve o comunicado.

A vítima foi descoberta “passados dois dias, num anexo da residência”, acrescenta a nota de imprensa.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, lê-se ainda na nota de imprensa.