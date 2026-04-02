Contratou duas pessoas para matar o marido no Brasil e acabou detida pela PJ em Carcavelos

2 abr, 12:37

Factos ocorreram em fevereiro de 2025, na cidade de Guarulhos

A Polícia Judiciária localizou e deteve, em Carcavelos, uma mulher estrangeira, "no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil", por indícios da prática de um crime de homicídio tentado.

Em comunicado, a PJ adianta que os factos ocorreram em fevereiro de 2025, em Guarulhos, Estado de São Paulo, no Brasil.

"As investigações revelaram que a mulher era casada com a vítima, mas vivia separada de facto há algum tempo, mantendo disputas frequentes, especialmente no que diz respeito à divisão dos bens do casal. Por este motivo, a mulher recrutou duas pessoas para matar o marido. Um deles atraiu a vítima, fingindo estar interessado na compra do seu veículo. Durante o encontro, o outro cúmplice, com o recurso a uma arma de fogo disparou um tiro, atingindo a vítima no peito. Ainda assim, conseguiu fugir e refugiar-se dentro da sua residência, onde recebeu assistência médica", acrescenta a nota.

A detida, com 50 anos, vai ser presente a tribunal.