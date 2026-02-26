Idoso sobe ao telhado e tenta matar vizinho a tiro. Aconteceu em Barcelos e suspeito foi detido

Agência Lusa , AM
Há 43 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Tentativa de homicídio aconteceu em maio de 2025

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 83 anos suspeito de ter tentado matar a tiro um vizinho, por duas vezes, em maio de 2025, em Barcelos, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que as tentativas de homicídio ocorreram em 09 e 14 de maio do ano passado, datas em que o suspeito, subindo ao telhado da sua casa, disparou, em cada uma das vezes, dois tiros em direção ao seu vizinho que ali estava a construir uma habitação, passando-lhe os projéteis a centímetros da cabeça.

Na última ocorrência, o suspeito foi detido pela GNR de Barcelos e levado a tribunal, tendo alegado que utilizou uma arma de alarme.

Ficou sujeito a medidas de coação não privativas da liberdade.

Entretanto, a tramitação do inquérito passou para a Secção Especializada de Criminalidade Violenta de Guimarães e a investigação foi delegada na PJ.

Esta força refere que, em meados de outubro de 2025 e no passado dia 19 de fevereiro, o suspeito, subindo novamente ao telhado da sua casa, ameaçou de morte o vizinho e a esposa.

“Havendo, assim, continuação da atividade criminosa e fundados receios de que o suspeito pudesse atentar novamente contra a vida dos seus vizinhos, até porque possuía cadastro criminal, por ofensas à integridade física, de que resultou a morte de uma pessoa, em França, foram solicitados e emitidos novos mandados de busca e apreensão para as moradas e viaturas a que tinha acesso, em Portugal”, lê-se ainda no comunicado.

Aquando das detenções, a GNR e PJ apreenderam quatro armas de fogo, duas caçadeiras e uma carabina, bem como centenas de munições de diferentes tipos e calibres.

O suspeito está indiciado por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, dois crimes de ameaça agravada e um crime de detenção de arma proibida

Vai ser presente a tribunal, para aplicação das adequadas medidas de coação.

Temas: Polícia Judiciária GNR Barcelos Homicídio

Crime e Justiça

Idoso sobe ao telhado e tenta matar vizinho a tiro. Aconteceu em Barcelos e suspeito foi detido

Há 43 min

Portalegre: dois carros atingidos a tiro durante a madrugada. PJ investiga

Há 1h e 22min
02:39

PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas na Ajuda durante a madrugada

Há 1h e 24min

Condenado por homicídio no Brasil é detido em Portugal

Há 1h e 45min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

FBI executa mandado de busca na casa do português que lidera escolas em Los Angeles

Ontem às 18:52

Ministro das Finanças internado e em observação no Santa Maria. Terá sofrido um Acidente Isquémico Transitório

Ontem às 12:12

Portugal tem "a obrigação de exigir aos EUA uma explicação" para a "maior intensidade" dos movimentos na Base das Lajes

Ontem às 21:37

Câmara de Gaia diz que Marés Vivas é um festival "anão" ao pé da "grande arma" que aí vem

24 fev, 23:46

Incêndio destrói várias viaturas em Lisboa. Há suspeitas de crime

Há 3h e 44min

Comandantes que matam os próprios soldados e homens lançados como "carne para canhão": ex-soldados russos denunciam brutalidade na linha da frente

24 fev, 16:34

É cada vez mais difícil comprar um "bolo de arroz" em Lisboa. Cidade está a ficar sem cafés de bairro

24 fev, 12:41

"A melhor ajuda que pode vir é uma porta aberta": na Marinha Grande, reabre-se antes de estar tudo pronto para não deixar a casa cair — e até há quem contrate agora

Ontem às 07:00

Medvedev ameaça Reino Unido e França com ataques nucleares

24 fev, 16:13

Em Leiria, há empresas que gravam a queda para "nos reerguermos daqui" e outras que percebem que "a guerra não se planeia". No fim, o tempo é "o nosso maior carrasco"

Ontem às 07:01

Levantamento municipal aponta para mais de 118 milhões de euros de prejuízos na Marinha Grande

24 fev, 17:03

Onde estava "El Mencho"? Narcotraficante mais procurado do México foi apanhado num resort onde se misturava com turistas

24 fev, 21:00