Idoso sobe ao telhado e tenta matar vizinho a tiro. Aconteceu em Barcelos e suspeito foi detido

Há 43 min

Tentativa de homicídio aconteceu em maio de 2025

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 83 anos suspeito de ter tentado matar a tiro um vizinho, por duas vezes, em maio de 2025, em Barcelos, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que as tentativas de homicídio ocorreram em 09 e 14 de maio do ano passado, datas em que o suspeito, subindo ao telhado da sua casa, disparou, em cada uma das vezes, dois tiros em direção ao seu vizinho que ali estava a construir uma habitação, passando-lhe os projéteis a centímetros da cabeça.

Na última ocorrência, o suspeito foi detido pela GNR de Barcelos e levado a tribunal, tendo alegado que utilizou uma arma de alarme.

Ficou sujeito a medidas de coação não privativas da liberdade.

Entretanto, a tramitação do inquérito passou para a Secção Especializada de Criminalidade Violenta de Guimarães e a investigação foi delegada na PJ.

Esta força refere que, em meados de outubro de 2025 e no passado dia 19 de fevereiro, o suspeito, subindo novamente ao telhado da sua casa, ameaçou de morte o vizinho e a esposa.

“Havendo, assim, continuação da atividade criminosa e fundados receios de que o suspeito pudesse atentar novamente contra a vida dos seus vizinhos, até porque possuía cadastro criminal, por ofensas à integridade física, de que resultou a morte de uma pessoa, em França, foram solicitados e emitidos novos mandados de busca e apreensão para as moradas e viaturas a que tinha acesso, em Portugal”, lê-se ainda no comunicado.

Aquando das detenções, a GNR e PJ apreenderam quatro armas de fogo, duas caçadeiras e uma carabina, bem como centenas de munições de diferentes tipos e calibres.

O suspeito está indiciado por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, dois crimes de ameaça agravada e um crime de detenção de arma proibida

Vai ser presente a tribunal, para aplicação das adequadas medidas de coação.