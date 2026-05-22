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PJ ajuda Europol na localização e apreensão de milhões de euros de origem criminosa

Agência Lusa , MCC
Há 48 min
PJ
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Valor exato dos ativos apreendidos será determinado nas investigações e análises subsequentes dos resultados das operações

A Polícia Judiciária (PJ) participou numa operação internacional da Europol na qual foram localizados dois suspeitos e a apreensão de um “número significativo de bens e ativos financeiros” avaliados em “muitos milhões” de euros, foi divulgado esta sexta-feira.

Segundo uma nota da PJ, e uma outra da Europol, o total dos montantes envolvidos ainda está a ser apurado pela investigação conjunta da atividade criminosa, tendo para já sido anunciadas a apreensão de 884 contas bancárias, 55 carteiras de criptomoedas, 74 veículos, uma embarcação e 44 imóveis (seis dos quais avaliados em mais de 5,6 milhões de euros), e relacionadas 80 empresas.

Fonte da PJ disse à agência Lusa que aquela polícia de investigação criminal conseguiu identificar um dos dois suspeitos, uma mulher estrangeira, alvo de investigação do Luxemburgo, sem contudo avançar a nacionalidade nem o local onde foi detetada, uma vez que a investigação ainda está a decorrer e estas são as primeiras informações.

A participação da Judiciária nesta “operação global” foi desenvolvida pela Unidade de Informação Financeira (UIF) e do Gabinete de Recuperação de Ativos (GRA)

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O valor exato dos ativos apreendidos será determinado nas investigações e análises subsequentes dos resultados das operações, mas as autoridades envolvidas estimam que atinja muitos milhões de euros.

A operação, decorreu desde terça-feira na sede da Europol, em Haia, e acolheu mais de 40 agências policiais provenientes de 31 países e parceiros líderes do setor privado.

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Temas: Polícia Judiciária Europol PJ
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