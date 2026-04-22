Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

PJ apreende cerca de uma tonelada de cocaína ao largo de Setúbal

Agência Lusa , AM
Há 2h e 27min
PJ

Operação “Choco” ocorreu ao longo da costa portuguesa

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu ao largo de Setúbal cerca de uma tonelada de cocaína numa embarcação de alta velocidade, na sequência da perseguição a que foi sujeita.

Em comunicado, a PJ explica que, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou nos últimos dias, em conjunto com outras autoridades, a Operação “Choco”, durante a qual foi identificada e localizada uma embarcação de alta velocidade suspeita em alto mar, ao largo de Setúbal.

“A embarcação, cuja presença próxima da costa portuguesa não se apresentava justificada, era tripulada por diversos suspeitos não identificados, tendo a droga sido apreendida na sequência da perseguição a que foi sujeita”, é referido na nota.

A Operação “Choco”, ocorreu ao longo da costa portuguesa, inserindo-se num conjunto de ações especiais operacionalizadas de forma ativa pela PJ, em conjunto com a Força Aérea, a Marinha, a Polícia Marítima e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A PJ refere que estas operações são efetuadas de forma preventiva e visam identificar e localizar embarcações suspeitas de estarem a ser utilizadas no transporte de produto estupefaciente.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As investigações prosseguem, segundo a PJ.

Temas: Polícia Judiciária Droga Cocaína
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Crime e Justiça

Conflito entre vizinhos leva à detenção de idoso por uso de arma de fogo

Há 26 min

Detido em Albufeira homem condenado por matar outro há 12 anos no Brasil

Há 31 min

PJ apreende cerca de uma tonelada de cocaína ao largo de Setúbal

Há 2h e 27min

Quando se demora 107 dias para abrir três emails não há investigação que avance

Hoje às 08:00
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Aeroportos: Comissão Europeia considera que Portugal representa um risco para os outros Estados-Membros

Ontem às 16:51

Afastados do combate e detidos 30 dias: Israel castiga soldados que danificaram estátua de Jesus Cristo

Ontem às 17:42

343 dias consecutivos na linha da frente: a longa missão de um oficial ucraniano - que mostra as diferenças para a Rússia

Ontem às 11:54

Avião da TAP que descolou de Lisboa aterra de emergência em Paris devido a 'fumes' na cabine

19 abr, 22:10
opinião
Anselmo Crespo

Este país não é para trabalhar, já não é para viver e muito menos para morrer

Ontem às 08:00

Petição pela reforma dos professores aos 60 anos recolhe mais de 40 mil assinaturas em três dias

20 abr, 16:10

Centeno diz que mercado de trabalho em Portugal "não tem défice de flexibilidade" e admite que até haja "demasiada mobilidade" de empregos

Ontem às 17:03

Um acordo para pôr fim à guerra com o Irão parecia próximo, até que Trump fez o que os assessores lhe pediram que não fizesse

Ontem às 09:57

Euromilhões: esta é a chave que vale 145 milhões

Ontem às 20:26

"Os robôs não sangram": Ucrânia explica como obrigou russos a renderem-se e travou um avanço durante 45 dias sem a presença de qualquer humano

20 abr, 10:41

Sentados num hotel a abater o inimigo: a Ucrânia está a começar a chegar onde antes não chegava

20 abr, 13:25

"Espero que seja uma coincidência". EUA investigam mortes e desaparecimentos de cientistas de topo, entre os quais Nuno Loureiro

Ontem às 10:15