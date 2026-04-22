PJ apreende cerca de uma tonelada de cocaína ao largo de Setúbal

Há 2h e 27min

Operação “Choco” ocorreu ao longo da costa portuguesa

A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu ao largo de Setúbal cerca de uma tonelada de cocaína numa embarcação de alta velocidade, na sequência da perseguição a que foi sujeita.

Em comunicado, a PJ explica que, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, realizou nos últimos dias, em conjunto com outras autoridades, a Operação “Choco”, durante a qual foi identificada e localizada uma embarcação de alta velocidade suspeita em alto mar, ao largo de Setúbal.

“A embarcação, cuja presença próxima da costa portuguesa não se apresentava justificada, era tripulada por diversos suspeitos não identificados, tendo a droga sido apreendida na sequência da perseguição a que foi sujeita”, é referido na nota.

A Operação “Choco”, ocorreu ao longo da costa portuguesa, inserindo-se num conjunto de ações especiais operacionalizadas de forma ativa pela PJ, em conjunto com a Força Aérea, a Marinha, a Polícia Marítima e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

A PJ refere que estas operações são efetuadas de forma preventiva e visam identificar e localizar embarcações suspeitas de estarem a ser utilizadas no transporte de produto estupefaciente.

As investigações prosseguem, segundo a PJ.