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Distribuía e vendia drogas no Telegram na Estónia e foi detido em Lisboa

Andreia Miranda
Há 3h e 44min
Polícia Judiciária (Getty Images)

 

Trata-se de um cidadão que, entre meados de 2025 e fevereiro de 2026, teve um papel de liderança e coordenação na criação de uma rede, na Estónia, que movimentou grandes quantidades de vários tipos de substâncias estupefacientes, nomeadamente anfetaminas, cannabis, haxixe, cetamina, cocaína, MDMA, LSD e cogumelos alucinogénios,

 

Por estes factos poderá vir a ser condenado a uma pena de 15 anos de prisão.

Irá ser presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, para aplicação de uma medida de coação

Suspeito poderá vir a ser condenado a uma pena até 15 anos de prisão

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A Polícia Judiciária deteve em Lisboa um cidadão estrangeiro de 28 anos, procurado pelas autoridades da Estónia por tráfico de estupefacientes, na sequência de um Mandado de Detenção Europeu emitido pelas autoridades judiciais estónias.

Em comunicado, a PJ adianta que o suspeito terá desempenhado um papel de liderança numa rede de tráfico de droga entre meados de 2025 e fevereiro de 2026.

"Trata-se de um cidadão que, entre meados de 2025 e fevereiro de 2026, teve um papel de liderança e coordenação na criação de uma rede, na Estónia, que movimentou grandes quantidades de vários tipos de substâncias estupefacientes, nomeadamente anfetaminas, cannabis, haxixe, cetamina, cocaína, MDMA, LSD e cogumelos alucinogénios. O produto estupefaciente, era depois, sob as instruções do detido, manuseado e vendido através da aplicação Telegram", acrescenta a nota.

O suspeito poderá vir a ser condenado a uma pena até 15 anos de prisão.

Será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde serão determinadas as medidas de coação.

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Temas: Polícia Judiciária Droga Estónia Tráfico de estupefacientes
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