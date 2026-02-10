Dois inspetores da PJ baleados durante operação em Paredes

Há 1h e 48min

Operação contou com apoio da GNR

Dois inspetores da PJ foram baleados, esta terça-feira, durante uma operação na freguesia de Duas Igrejas, em Paredes. A operação contou com apoio da GNR.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, tratam-se de dois inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Braga que foram atingidos de raspão aquando da realização de uma busca domiciliária. O alerta foi dado às 7:30.

Em comunicado, a Polícia Judiciária confirma que os "inspectores foram atingidos quando realizavam uma busca domiciliária". A operação policial "incluiu a realização de 10 buscas domiciliárias nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Arouca Alijó, Aveiro e Paredes, e que investiga a prática de atos sexuais com adolescentes, recurso à prostituição de menores, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais".

"No decurso da busca realizada em Paredes, pouco depois das 07:00, perante a resistência do visado em facilitar a respetiva entrada, pela porta principal da moradia, um primeiro inspetor da PJ acabou por aceder ao interior da mesma por uma porta traseira. Nesse preciso momento, foi surpreendido pelo alvo principal da respetiva diligência, um homem com 43 anos, com o qual se envolveu física e violentamente. Logo em seguida, e quando um segundo inspetor se desloca ao local, são surpreendidos pela aproximação do pai do visado, um homem de 77 anos, que empunhava uma pistola de calibre 6.35 mm, e que, de imediato, realizou dois disparos na direção de um dos inspetores, acabando por ser atingido superficialmente na zona da cabeça. Entretanto, o homem mais novo consegue alguma liberdade de movimentos e tenta apoderar-se da arma do seu pai, no sentido de usá-la. Nesse preciso momento, e já com um dos inspetores a dominar fisicamente o septuagenário, é efetuado um terceiro disparo, que o atinge superficialmente na zona do ombro. Não obstante os ferimentos, os dois inspetores da PJ conseguem dominar fisicamente os seus agressores, que foram imediatamente detidos pelos crimes de coação e resistência a funcionário e homicídios na forma tentada.", descreve a PJ.

Aquela força de segurança realça que "não foram efetuados quaisquer disparos por parte dos inspetores".

Os dois suspeitos foram detidos pelos crimes de coação e resistência a funcionário e homicídios na forma tentada e o autor dos disparos é familiar do alvo que a PJ queria apanhar. A arma foi apreendida.

Os dois inspetores do Departamento Criminal de Braga foram transportados para o hospital de Penafiel para observação.