Dois inspetores da PJ baleados durante operação em Paredes

Daniela Rodrigues , AM - notícia atualizada às 10:30
Há 1h e 48min
Polícia Judiciária

Operação contou com apoio da GNR

Dois inspetores da PJ foram baleados, esta terça-feira, durante uma operação na freguesia de Duas Igrejas, em Paredes. A operação contou com apoio da GNR.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar, tratam-se de dois inspetores do Departamento de Investigação Criminal de Braga que foram atingidos de raspão aquando da realização de uma busca domiciliária. O alerta foi dado às 7:30.

Em comunicado, a Polícia Judiciária confirma que os "inspectores foram atingidos quando realizavam uma busca domiciliária". A operação policial "incluiu a realização de 10 buscas domiciliárias nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Famalicão, Fafe, Arouca Alijó, Aveiro e Paredes, e que investiga a prática de atos sexuais com adolescentes, recurso à prostituição de menores, pornografia de menores e aliciamento de menores para fins sexuais".

"No decurso da busca realizada em Paredes, pouco depois das 07:00, perante a resistência do visado em facilitar a respetiva entrada, pela porta principal da moradia, um primeiro inspetor da PJ acabou por aceder ao interior da mesma por uma porta traseira. Nesse preciso momento, foi surpreendido pelo alvo principal da respetiva diligência, um homem com 43 anos, com o qual se envolveu física e violentamente. Logo em seguida, e quando um segundo inspetor se desloca ao local, são surpreendidos pela aproximação do pai do visado, um homem de 77 anos, que empunhava uma pistola de calibre 6.35 mm, e que, de imediato, realizou dois disparos na direção de um dos inspetores, acabando por ser atingido superficialmente na zona da cabeça. Entretanto, o homem mais novo consegue alguma liberdade de movimentos e tenta apoderar-se da arma do seu pai, no sentido de usá-la. Nesse preciso momento, e já com um dos inspetores a dominar fisicamente o septuagenário, é efetuado um terceiro disparo, que o atinge superficialmente na zona do ombro. Não obstante os ferimentos, os dois inspetores da PJ conseguem dominar fisicamente os seus agressores, que foram imediatamente detidos pelos crimes de coação e resistência a funcionário e homicídios na forma tentada.", descreve a PJ.

Aquela força de segurança realça que "não foram efetuados quaisquer disparos por parte dos inspetores".

Os dois suspeitos foram detidos pelos crimes de coação e resistência a funcionário e homicídios na forma tentada e o autor dos disparos é familiar do alvo que a PJ queria apanhar. A arma foi apreendida.

Os dois inspetores do Departamento Criminal de Braga foram transportados para o hospital de Penafiel para observação.

 

Temas: Polícia Judiciária Paredes GNR Tiros

Crime e Justiça

PJ detém homem por tentativa de homicídio no Porto

Há 1h e 1min

Dois inspetores da PJ baleados durante operação em Paredes

Há 1h e 48min

Tiroteio em Loures deixa jovem de 25 anos ferido

Há 1h e 57min

Casal português suspeito de burla qualificada extraditado para a Alemanha

Há 2h e 0min
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Depois do comboio de tempestades, Portugal já está a ser afetado por um fenómeno que "nunca dura menos de uma semana"

Ontem às 20:30

Proteção Civil: “Eu quero alertar toda a população portuguesa que a situação continua bastante crítica"

8 fev, 14:08

Conservantes alimentares associados ao cancro e à diabetes tipo 2

8 fev, 17:00

Há seis distritos em alerta laranja para esta terça-feira por causa da chuva "persistente e forte"

Ontem às 23:13

Tribunal iraniano condena Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais sete anos e meio de prisão

8 fev, 16:13

FC Porto avaliou nevoeiro no Estádio do Dragão mas adiamento do jogo com o Sporting está fora de hipótese

Ontem às 17:25
opinião
Paulo Portas

Paulo Portas: "Portugal tem cerca de 6 milhões de habitações, 53% têm seguro, 47% não têm"

7 fev, 22:40

Trabalhador de empresa ao serviço da E-Redes morre eletrocutado durante reparações da rede elétrica de Leiria

Ontem às 10:44

"Ninguém está a salvo". Como "uma das estratégias mais eficazes" da Ucrânia está a fazer o que as sanções não conseguiram

8 fev, 08:00

Seguro repete vitória no concelho que tem mais casas vagas para arrendar

8 fev, 20:18

Cinco bebés hospitalizados em Espanha após consumo de fórmula infantil

Ontem às 12:27