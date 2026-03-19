Operação "Pinha Oca" leva à detenção de três suspeitos por crimes violentos em Sesimbra

Andreia Miranda
Há 1h e 49min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Polícia Judiciária deu cumprimento a nove mandados de busca domiciliária e não domiciliária

Três suspeitos foram detidos pela Polícia Judiciária, em flagrante delito, durante uma operação realizada na quarta-feira na zona de Sesimbra, no âmbito de uma investigação a alegados crimes de rapto, roubo, ofensas à integridade física, coação agravada, posse de armas proibidas, falsificação de documentos e auxílio à imigração ilegal.

A operação, denominada “Pinha Oca”, incluiu o cumprimento de nove mandados de busca domiciliária e não domiciliária, tendo como objetivo a localização dos suspeitos. Durante a ação, a Polícia Judiciária constituiu ainda "arguidas duas empresas que integram a estrutura criminosa, constituída por cidadãos nacionais e estrangeiros, com ligações internacionais e integrada em redes de falsificação de documentos e de auxílio à imigração ilegal".

"Estas redes auxiliaram diversos cidadãos estrangeiros a entrarem e a legalizarem-se no espaço Schengen, com principal incidência em Portugal, gerando elevados proventos financeiros para os suspeitos", lê-se na nota.

No decorrer das buscas foram apreendidas armas, documentos e outros elementos considerados relevantes para o processo.

Os três detidos, um português e dois estrangeiros com idades entre os 23 e os 54 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação. O inquérito está a cargo do DIAP de Évora.

Temas: Polícia Judiciária Detidos Sesimbra

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