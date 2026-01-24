PJ detém homem procurado pela justiça brasileira por tráfico de droga

Agência Lusa , AM
Há 2h e 19min
Polícia Judiciária (Getty Images)

Suspeito foi detido em Montalegre

A Polícia Judiciária deteve, na zona de Montalegre, um homem de 49 anos procurado pela justiça brasileira por tráfico de droga, tendo ficado em prisão preventiva.

Em comunicado, esta força policial refere que a detenção foi realizada no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Brasil.

O homem tinha sido condenado a uma pena de prisão de seis anos e quatro meses pela prática de crimes de tráfico de drogas.

O detido foi presente ao Tribunal da Relação de Guimarães, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Segundo a PJ, o homem recrutou um cidadão são-tomense e um cidadão português para atuarem como correios no transporte de cocaína do Brasil para Portugal.

Os dois foram detidos num aeroporto em Fortaleza, Brasil, quando se preparavam para embarcar num voo com destino a Lisboa, com o são-tomense a transportar 4,496 quilogramas e o português 2,550 quilogramas de droga.

Na ocasião, refere a PJ, os dois cidadãos disseram ter sido enganados pelo agora detido, “afirmando que tanto a viagem ao Brasil como o transporte das malas contendo a droga ocorreram a pedido deste”.

