PJ detém homem por tentativa de homicídio no Porto

Há 1h e 1min

Crime aconteceu no Jardim da Cordoaria

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, deteve um homem pela prática de homicídio qualificado na forma tentada e ofensas à integridade física qualificada, referentes a incidentes ocorridos no Jardim da Cordoaria, no Porto.

Os acontecimentos remontam à madrugada de 27 de setembro do ano passado, envolvendo desentendimentos entre dois grupos de jovens.

"Elementos de um dos grupos, que estava em superioridade numérica, muniram-se de uma garrafa de vidro partida e uma faca de cozinha e agrediram dois jovens pertencentes ao outro grupo, que ali se tinha deslocado nessa noite para frequentar os espaços de diversão existentes. Uma das vítimas sofreu lesões graves na cabeça e na face e a outra ferimentos no peito e costas. Ambas as vítimas tiveram necessidade de tratamento hospitalar", adianta a PJ em comunicado.

O detido, de 26 anos, será presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação, enquanto outro suspeito, de 25 anos, já se encontra em prisão preventiva no âmbito de outro inquérito.